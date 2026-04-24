Viešųjų erdvių ir taip stinga, tačiau naikinamos net tos, kurias gyventojai spėjo pamėgti

Kosminių motyvų vaikų žaidimų aikštelė Karoliniškėse, pačioje televizijos bokšto pašonėje, ilgą laiką buvo ne tik šio rajono, bet ir viso Vilniaus puošmena. Ją sukūrė A. Cholinos tėvas Viktoras Cholinas.
Tačiau 2013 metais ji buvo sulyginta po žeme. Vis dėlto dabar nuspręsta ją atstatyti, tiesa, kitoje vietoje, tačiau tame pačiame rajone. Tik prieš tai buvo svarbu gauti Cholinų šeimos pritarimą.
„Labai džiaugiuosi, kad jį gavome, o V. Cholinas nori talkinti įgyvendinant projektą ir rengiant sąlygas architektūriniam viešosios erdvės konkursui, paskui pageidauja prisidėti prie vertinimo komisijos darbo.
Vilniuje vykstantis netradicinis miesto nuotykis: kvietimas įveikti 11 aukščiausių sostinės pastatų
Tai leis idėją prikelti naujiems laikams, išlaikant autentišką ryšį su originaliu kūriniu, be to, turime originalaus kūrinio nuotraukas, brėžinius, matavimus. Tai suteiks galimybę kuriant naują erdvę turėti stiprų pagrindą“, – sakė sostinės meras.
Vėliau V. Benkunskas pridūrė: „Viliuosi, kad pavyks ištaisyti mano pirmtakų savivaldybėje padarytą klaidą ir visi kartu atversime naują, šviesų istorijos puslapį.“
Daro tą pačią klaidą
Deja, dabartinė miesto valdžia, panašu, mina ant to paties grėblio. Dabar grėsmė iškilo kitai vaikų žaidimų aikštelei, esančiai Žvėryne, šalia Rusijos ambasados.
Dar 2017 metais 2017 metais Eugenijos ir Leonido Pilimonovų Alzheimerio ligos paramos fondas sutiko, kad Latvių gatvėje esančiame jam priklausančiame sklype Vilniaus miesto savivaldybė įrengtų vaikų žaidimų aikštelę. Ja naudojamasi iki šiol. Negana to, visiškai nemokamai.
Fondo atstovai jau senokai kreipėsi į Vilniaus miesto savivaldybę, iš pradžių siūlydami sutikti su nuomos mokesčiu, vėliau pateikę siūlymą, kad miestas įsigytų šį sklypą ir išlaikytų aikštelę. Tačiau kol kas savivaldybė į tokią iniciatyvą nereaguoja.
„Deja, kol kas miesto valdžia išsisukinėja ir nieko nedaro. Greičiausiai todėl, kad yra labai patogu – vaikų žaidimų aikštelė veikia, mokėti nieko nereikia“, – svarstė sklypo savininkams atstovaujantis teisininkas Giedrius Baranauskas.
Gyventojai kyla į kovą
Pasak G. Baranausko, nepavykus rasti sprendimo sklypo šeimininkai planuoja čia vystyti nekilnojamojo turto projektus. Tačiau Žvėryno bendruomenė jau anksčiau atliko apklausą, kurioje dalyvavo 372 gyventojai. Net 95 procentai pasisakė už tai, kad ši erdvė, esanti Boriso Nemcovo skvere, priešais pat Rusijos ambasadą, išliktų viešos paskirties ir neužstatyta.
Šio mėnesio pradžioje internetu pradėti rinkti parašai po peticija, kurioje skelbiami tokie pat reikalavimai. „Raginame Vilniaus miesto savivaldybę kuo skubiau apsvarstyti galimybę išpirkti šį sklypą, užtikrinant, kad Boriso Nemcovo skveras išliktų atvira, saugia ir visiems gyventojams prieinama vieta“, – skelbiame peticijoje.
Parlamentaras bei buvęs Vilniaus meras Artūras Zuokas tvirtino, kad viešųjų erdvių, ypač skirtų vaikams ar automobilių statymui, sostinėje labai trūksta.
„Jei tik pasitaiko galimybė ją sukurti ar išlaikyti už tinkamą kainą, tai būtina plėsti tokias erdves, nes to reikia bendruomenėms. Keista, kad dabartinis Vilniaus meras ne taip seniai siūlė brangiai išpirkti sklypus iš komercinių vystytojų, tik miesto taryba tam nepritarė.
O tokiems dalykams, kaip vaikų žaidimų aikštelės, manau, pritarimas tikrai būtų gautas. Reikia tik iniciatyvos“, – sakė A. Zuokas.
