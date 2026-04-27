Įmonė, veikianti nuo 2015 metų ir šiuo metu mininti 11 metų veiklos sukaktį, pastaruoju laikotarpiu nebepajėgia laiku vykdyti savo finansinių įsipareigojimų kreditoriams.
Finansinė situacija – vėluojantys mokėjimai ir augančios skolos. Remiantis turimais duomenimis, 2024 m. bendrovės pajamos siekė apie 1,85 mln. Eur, tačiau tai neužtikrino stabilaus atsiskaitymo.
Vidutinis atsiskaitymo terminas išaugęs iki maždaug 128 dienų, kas rodo reikšmingą mokėjimų vėlavimą, skelbia bendrovė „Juris“.
Stebisi, kodėl G. Paluckas vis dar Seimo narys: paaiškinimas vienas
Teigiama, kad fiksuojami ilgiau nei 100 dienų nepadengti įsiskolinimai, o, kreditoriams pateiktais duomenimis, įsipareigojimai viršija įmonės turimą turtą. Papildomai registruota skola „Sodrai“ (apie 1 360 Eur) ; fiksuojami nuoseklūs atsiskaitymų vėlavimai.
Bendrovės „Juris“ teigimu, įmonės finansiniai sunkumai atsispindi ir teisinėje aplinkoje: užfiksuotos 25 teismo bylos, reikšminga jų dalis – dėl skolų priteisimo; dalyje bylų bendrovė veikia kaip atsakovė; priimti teismo sprendimai ir įsakymai dėl skolų išieškojimo; pradėti antstolių veiksmai; įregistruotas turto areštas.
Tai rodo, kad finansiniai sunkumai yra nuoseklūs ir pasikartojantys, o ne pavieniai. Tolimesnė eiga Bendrovė kreditoriams pateikė pranešimą, kuriame: siūlo per 15 dienų terminą susitarti dėl skolų restruktūrizavimo; nesant susitarimo, planuojama kreiptis į teismą dėl bankroto bylos iškėlimo.
Bendrovės "Auksitas" vadovas D. Paluckas portalui Lrytas.lt tvirtino esantis itin užsiėmęs ir neturintis laiko komentuoti.
D.Paluckas pernai rugpjūtį jau buvo sulaikytas. Kaio tuomet skelbta, jis figūruoja dideliame FNTT tyrime, kuriame yra ir jo žmonos, G.Palucko brolienės didžiąja dalimi valdoma įmonė „Dankora“.
Kaip skelbta anksčiau, FNTT atlieka tyrimą dėl galimo kreditinio sukčiavimo bei dokumentų klastojimo galimai apgaule įgijus daugiau nei 136 tūkstančius Europos Sąjungos (ES) finansinės paramos lėšų.
Tarnyba taip pat atlieka tyrimą dėl galimo kreditinio sukčiavimo, G.Paluckui iš dalies priklausančiai bendrovei „Garnis“ iš Nacionalinio plėtros banko „ILTE“ įgyjant lengvatinę 200 tūkst. eurų siekiančią paramą, kuri galimai buvo panaudojama bendrovės „Emus“ veikloje.
Rugpjūčio 1 dieną teismas leido savaitei suimti G.Palucko brolienės įmonės „Dankora“ direktorių Kostą Mikalajūną. Pastarasis buvo sulaikytas per kratas.
„Juris LT“ vertinimu, kuriuos atsiuntė įmonės direktorius Andrejus Semionovas, ilgalaikiai mokėjimų vėlavimai, teisminiai ginčai ir pradėti išieškojimo veiksmai rodo, kad bendrovė susiduria su realiais mokumo sunkumais.
