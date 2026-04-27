Gyvenamojo namo kieme – pasibaisėtinas vaizdas: VMVT pradėjo tyrimą dėl populiarių maisto pristatymo platformų

„Maisto konteineriai mėtosi purvini lauke, nesinori net įsivaizduoti, kas ten darosi viduje. Aplink šiukšlynas, namai paversti į landynę.
Atvykėliams iš visokių trečiųjų šalių, aišku, nusispjaut į higieną, vietiniai vis tiek suės, bet kur žiūri Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba? Kaip žmonės, turintys kontaktą su maistu, gali būti visiškai nekontroliuojami ir be jokios atsakomybės?“ – klausė vilnietis Šarūnas.
Portalą Lrytas VMVT pirmadienį informavo, kad situacija yra vertinama, tyrimas dėl šio atvejo jau pradėtas – tarnyba aiškinasi galimas higienos problemas abiejose populiariose maisto pristatymo platformose.
Susiję straipsniai
„Dėl viešojoje erdvėje pasirodžiusios informacijos jau kreiptasi į „Bolt“ ir „Wolt“ administracijas, nurodant detaliai pateikti informaciją, kaip užtikrinama higiena visame maisto pristatymo procese. Taigi, įvertinus aplinkybes ir tyrimo metu nustačius pažeidimų, bus taikytos teisės aktuose numatytos poveikio priemonės.
Primename, kad maisto sauga turi būti užtikrinama visoje tiekimo grandinėje: nuo maisto paruošimo iki pristatymo klientui. Kurjeriai privalo laikytis higienos reikalavimų transportuojant maistą, o už saugų maisto paruošimą ir supakavimą atsakingos maitinimo įstaigos“, – dėmesį atkreipia tarnyba.
Taip pat primenama, kad maisto išvežiojimo (kurjerių) veikla gali būti vykdoma tik turint VMVT išduotą leidimą tokiai veiklai. Įmonės, kurios teikia maisto išvežiojimo paslaugas, privalo sisteminti informaciją apie asmenis (kurjerius), kurie išvežioja maisto produktus ir (ar) paruoštus patiekalus, kad prireikus būtų užtikrintas tiekiamo maisto atsekamumas.
Maistą pristatantis asmuo (kurjeris), prieš pradėdamas darbą taip pat privalo būti pasitikrinęs sveikatą, turėti galiojantį sveikatos žinių atestavimo pažymėjimą ir laikytis higienos reikalavimų.
„Transportavimo metu būtina užtikrinti tinkamas sąlygas: transporto priemonės paviršiai turi būti švarūs, lengvai valomi ir dezinfekuojami, o pačioje transporto priemonėje turi būti visos reikalingos higienos priemonės – vienkartinės servetėlės, šluostės ar kitos dezinfekavimo priemonės. Be to, maisto vežimo krepšiai ar šaltkrepšiai turi būti švarūs ir tvarkingi, o pats maistas, įskaitant greitai gendančius maisto produktus – gabenamas laikantis gamintojo nurodytų laikymo sąlygų.
Tiesa, vartotojai yra pirmieji, kurie gali signalizuoti apie pastebimus pažeidimus – išsiliejusį, sugadintą ar akivaizdžiai netinkamos kokybės maistą, nešvarius krepšius. Tokiais atvejais svarbu tai užfiksuoti nuotraukomis ar vaizdo įrašu“, – teigiama VMVT komentare.
Pirmiausia apie tai rekomenduojama informuoti kurjerių paslaugas teikiančias įmones, kad jos galėtų operatyviai sureaguoti ir identifikuoti netvarkingą darbuotoją.
Jei situacijos nepavyksta išspręsti geranoriškai arba ji kartojasi, pranešti apie tai reikėtų VMVT.
„Pateikiant nuotraukas, užsakymo informaciją bei išsamų situacijos aprašymą – tai padės inicijuoti pažeidimo tyrimą“, – priduria tarnyba.
Jei maistas atrodo nekokybiškas, išsiliejęs arkitaip sugadintas, vartotojai neturėtų rizikuoti savo sveikata ir jo nevartoti.
2025 m. VMVT sulaukė 54 vartotojų pranešimų dėl maisto pristatymo į namus, daugiausia – Vilniuje ir Kaune. Šiemet tokių pranešimų jau gauta 25.
