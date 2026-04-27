Teisme – reikšmingas laimėjimas prieš elektros tiekėją: „Baigta, šis klausimas Lietuvoje išspręstas visam laikui“

Jis vartotojus gynė įrodinėdamas, kad mažos ir labai mažos įmonės bei buitiniai vartotojai gali keisti nepriklausomą elektros tiekėją nemokėdami jokių netesybų mokesčių.
Pasak M. Veličkos, elektros tiekėjas galiausiai pripažino, kad bylinėtis su mažomis ir labai mažomis įmonėmis neperspektyvu.
„Visas bylas, kuriose atstovavome minėtoms įmonėms, elektros tiekėjas pralaimėjo. Jis priėmė sprendimą nebesibylinėti, atsiėmė savo ieškinį, sumokėjo mūsų klientų patirtas bylinėjimosi išlaidas“, – pasakojo advokatas.
Svarbi informacija elektros vartotojams: galite sulaukti pokyčių
M. Veličkos teigimu, „Enefit“ atstovavę advokatai jį informavo, kad ateityje tokiais atvejais nebesibylinės. Advokatas paaiškino: tai reiškia, kad visi buitiniai vartotojai, mažos ir labai mažos įmonės turi teisę bet kada nutraukti sutartį su bet kuriuo elektros energijos tiekėju nemokėdamos jokio sutarties nutraukimo, pakeitimo mokesčio, taip pat pakeisti elektros tiekėją bet kada ir be netesybų.
Tiesa ta, kad tokia tvarka, advokato teigimu, galiojo nuo pat 2022 m., kai pradėtos sudaryti sutartys, tačiau elektros tiekėjo „Enefit“ atstovai manė kitaip. Ir nors 2024 m. spalį Lietuvos Aukščiausiasis Teismas priėmė sprendimą, patvirtinantį mažų ir labai mažų įmonių bei buitinių vartotojų apsaugą, elektros tiekėjas jį traktavo kitaip.
Susiję straipsniai
„Tiekėjas, kuris darydavo daugiausia kliūčių nutraukiant sutartį, būdavo „Enefit“. Jis pripažino pralaimėjęs ir daugiau jokių keblumų niekam nesukels.
Tad jei esate pasirašę sutartį su elektros tiekėju, kuri jums nenaudinga, galite ją nutraukti ir būti ramūs, kad jums jokių netesybų nereiks sumokėti.
Žinoma, yra tam tikri niuansai, kaip tą reikia padaryti: reikia nurodyti tam tikras sąlygas, kodėl nutraukiate“, – komentavo M. Velička.
Valdemaras Fiodorovičius, „Enefit“ vadovas, portalui Lrytas patvirtino, kad bendrovė „Enefit“ priėmė sprendimą nebetęsti kelių pradėtų teisminių procesų su mažomis ir labai mažomis įmonėmis dėl netesybų grąžinimo.
„Bendrovės inicijuoti procesai nutraukiami, klientai apie tai informuoti individualiai.
Skaičiuojama, kad dėl pasikeitusio institucijų vertinimo mažoms bei labai mažoms įmonėms ėmus nutraukti sutartis vien „Enefit“ patyrė apie 8 mln. eurų nuostolį.
Priimtas sprendimas jokiu būdu nereiškia, kad bendrovė „Enefit“ atsisako siekio kompensuoti patirtus nuostolius.
Tęsdami konstruktyvias diskusijas su rinkos reguliuotoju, Energetikos ministerija ir kitomis atsakingomis institucijomis, toliau ieškosime teisinių ir reguliacinių sprendimų, galinčių padėti minimizuoti susidariusius nuostolius ir prisidėti prie rinkos stabilizavimo visiems jos dalyviams“, – kalbėjo V. Fiodorovičius.
Pasak jo, nuo 2023 m. birželio elektros tiekimo sutartis sudariusiems verslo klientams, atitinkantiems mažos bei labai mažos įmonės statusą, „Enefit“ nebetaiko jokių mokesčių, nutraukiant ar keičiant elektros tiekimo sutartis. Kitais atvejais situacija vertinama individualiai, atsižvelgiant į sutartyje numatytas sąlygas.
„Elektrum Lietuva“ komercijos vadovas Mantas Kavaliauskas naujienų portalui Lrytas komentavo, kad tokia bylos baigtis iš esmės patvirtina jau kurį laiką galiojantį teisinį reguliavimą ir teismų praktiką.
Nuo 2023 m. birželio 1 d. įstatymas aiškiai draudžia numatyti netesybas už vienašališką sutarties nutraukimą buitiniams vartotojams, mažoms ir labai mažoms įmonėms, o Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2024 m. pabaigoje papildomai išaiškino, kad tiekėjai neturi teisės tokių mokesčių reikalauti net ir tais atvejais, kai jie buvo numatyti anksčiau sudarytose sutartyse.
Todėl, pašnekovo manymu, reikšmingo lūžio rinkoje ši situacija greičiausiai nesukels.
„Veikiau tai yra nuoseklus jau susiformavusios praktikos įtvirtinimas ir aiškumo didinimas tiek vartotojams, tiek tiekėjams. Tai taip pat stiprina pasitikėjimą rinka ir skatina skaidrią konkurenciją“,– kalbėjo M. Kavaliauskas.
Jis nurodė, kad „Elektrum Lietuva“ sutartyse su buitiniais vartotojais, mažomis ir labai mažomis įmonėmis netesybos už vienašališką nutraukimą nėra numatomos, kai klientas pateikia jo statusą patvirtinančius dokumentus.
Valstybinės energetikos reguliavimo tarybos atstovė Simona Stankė papildė, kad minėtu įstatymu įtvirtinta teisė apima ne tik formalių nutraukimo mokesčių draudimą, bet ir bet kokių netiesioginių mokėjimų, tokių kaip nuolaidų grąžinimas ar netesybos, netaikymą.
Tokią poziciją galutinai patvirtino Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 2024 m. spalio 31 d. bylos nutartyje, kurioje aiškiai konstatavo, kad tokie mokesčiai negali būti taikomi nepriklausomai nuo sutarties sudarymo momento.
„Nepriklausomi elektros energijos tiekėjai šiuo metu nebetaiko ir nebenustato sutarties nutraukimo mokesčių buitiniams vartotojams bei labai mažoms ir mažoms įmonėms. Tiekėjai taip pat grąžino buitinių vartotojų sumokėtas sumas“, – nurodė S. Stankė pridurdama, kad praktikoje tokio pobūdžio nesutarimai buvo aktualūs iki 2024 m.
„Ignitis“ komunikacijos partnerė Toma Butikaitė patvirtino, kad teismo sprendimas nekeičia šiuo metu galiojančio reglamentavimo, nustatyto Elektros energetikos įstatyme.
„Praktika rodo, kad klientai tiekėją renkasi įvertinę ne tik sutarties nutraukimo sąlygas, bet ir kainą, aptarnavimo kokybę, papildomas paslaugas bei bendrą patirtį, todėl vien tik sutarties nutraukimo sąlygos nėra lemiamas veiksnys“, – naujienų portalui Lrytas komentavo T. Butikaitė.
Ji akcentavo: buitiniai vartotojai, mažos ir labai mažos įmonės gali nutraukti sutartis be netesybų – Elektros energetikos įstatymas draudžia jiems numatyti sutarties nutraukimo, tiekėjo keitimo mokesčius ir (ar) netesybas, kurie būtų taikomi už vienašališką sutarties nutraukimą.
„Kalbant apie šiuos teisminius procesus, kai mažos ir labai mažos įmonės laimėjo teisinį ginčą, galime patvirtinti, kad nuo pat pradžių, kai teisės aktai gana aiškiai suteikė jiems tokią teisę, „Ignitis“ visada šią teisę pripažino, todėl neturime nei vieno susijusio su tuo ginčo su mūsų klientais nei teisminiame, nei ikiteisminiame procese“, – sakė T. Butikaitė.
Jos atstovaujamas elektros tiekėjas 2024 m. priėmė sprendimą apskritai nereikalauti iš klientų jokių su sutarties nutraukimu susijusių mokėjimų ir sudarė galimybę susigrąžinti anksčiau sumokėtas nuolaidas.
Klientai, kurie buvo sumokėję šias sumas, galėjo kreiptis dėl jų grąžinimo.
Pasak T. Butikaitės, šiuo metu didžioji dalis šių sumų klientams jau grąžinta. Likusiais atvejais, jos teigimu, grąžinimas dar nėra atliktas dėl objektyvių priežasčių, pavyzdžiui, kai klientai nepateikė banko sąskaitos duomenų.
nepriklausomas elektros energijos tiekėjasEnefitElektrum
Rodyti daugiau žymių