Pirkėjai įvertino – „Rimi“ plečia „Salling“: dar daugiau produktų už kasdienę kainą

„Privačių etikečių produktai šiandien tampa vienu svarbiausių veiksnių mažmeninėje prekyboje. Nors kaina išlieka svarbi – net 7 iš 10 pirkėjų eidami į parduotuvę siekia sutaupyti – vis didesnę reikšmę įgauna kokybė, sudėtis ir pasirinkimo įvairovė.
Matome, kad privačios etiketės jau seniai neapsiriboja tik pigesne alternatyva – jos tampa savarankiškais prekių ženklais, kurie kuria rinką ir formuoja naujus standartus. Todėl nuosekliai plečiame šį segmentą ir investuojame į asortimento plėtrą – šiandien „Rimi“ tinkle turime apie 3000 privačių etikečių produktų skirtingose kategorijose.
Būtent šią kryptį atspindi ir „Salling“ – nuo kasdienių produktų iki specializuotų linijų, tokių kaip ekologiški ar be alergenų produktai. Tokie sprendimai padeda pirkėjams rinktis ne tik pigiau, bet ir sąmoningiau“, – sako „Rimi Lietuva“ generalinis direktorius Vaidas Lukoševičius.
Daugiau pasirinkimo kasdieniam krepšeliui
Antroji „Salling“ banga apima dar platesnį produktų spektrą, pritaikytą kasdieniams poreikiams. Pirkėjai ras:
• makaronų, padažų ir kitų bakalėjos produktų;
• įvairių užkandžių bei traškučių;
• greitai paruošiamų ir patogių vartoti produktų;
• naujovių, tokių kaip baltyminės tortilijos ar skirtingų skonių humusas;
• netikėtų sprendimų, pavyzdžiui, arbatos filtrų.
Tai padeda ne tik sutaupyti, bet ir paprasčiau planuoti kasdienius patiekalus ar atrasti naujus skonius.
Sveikesni pasirinkimai – paprasčiau nei bet kada
Daug dėmesio skiriama ir sąmoningesniam pasirinkimui. „Salling“ asortimente daugėja produktų, pažymėtų „Rakto skylutės“ simboliu, kuris padeda lengviau atpažinti:
• mažiau cukraus, druskos ar riebalų turinčius produktus;
• daugiau skaidulų ir viso grūdo ingredientų;
• subalansuotesnės sudėties pasirinkimus.
Pirkėjams tampa paprasčiau rinktis ne tik pigiau, bet ir sveikiau – be papildomo sudėtingo analizavimo.
Daugiau dėmesio kūdikiams ir jautriai odai
Plečiamas ir kūdikiams skirtų prekių pasirinkimas. Naujoje bangoje išsiskiria:
• „Salling ØKO“ ekologiškos tyrelės su paprasta sudėtimi;
• „Salling Fri“ sauskelnės ir kūdikių priežiūros priemonės.
Šie produktai kuriami be kvapiklių ir dažiklių, todėl yra tinkami net jautriai odai. Kartu išlaikoma prieinama kaina, todėl tėvai gali rinktis švaresnės sudėties produktus be kompromisų.
Ne tik maistas – viskas namams vienu apsipirkimu
Antroji banga apima ne tik maisto produktus. „Salling“ asortimente taip pat galima rasti:
• namų valymo priemonių;
• higienos produktų;
• kasdienių buities prekių.
Pirkėjai gali vienu apsipirkimu pasirūpinti viskuo – nuo maisto iki namų švaros.
Privatūs prekių ženklai kuria naują standartą
Privatūs prekių ženklai šiandien jau nebekopijuoja rinkos lyderių – jie patys formuoja naujus įpročius ir standartus.
„Svarbiausia tendencija – privačios etiketės ne tik siūlo alternatyvą, bet ir pačios kuria rinką. „Salling“ yra būtent toks prekių ženklas, kuris padeda pirkėjams rinktis atsakingiau ir gyventi sveikiau. Artimiausiu metu jis palaipsniui pakeis anksčiau siūlytus ICA ženklu pažymėtus produktus, ir tikime, kad taps vienu pagrindinių pasirinkimų kasdieniams pirkiniams“, – sako V. Lukoševičius.
