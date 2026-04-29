„SME Bank“ vadovas: tarpusavio pasitikėjimas ir FinTech mąstysena – raktas į geresnį finansavimo prieinamumą verslui

„Su nacionalinio plėtros banko ILTE pagalba SVV įmonėms jau paskolinome 38 mln. Eur. Bet galėtume skolinti ir daugiau, ir greičiau. Finansavimo prieinamumą SVV įmonėms galėtume reikšmingai pagerinti, sustiprinę viešojo sektoriaus ir bankų tarpusavio pasitikėjimą bei pritaikę FinTech mąstyseną valstybiniame sektoriuje“, – sako R. Berniūnas.
Pasak jo, finansavimo prieinamumas smulkiam ir vidutiniam verslui auga ne tada, kai atsiranda daugiau programų – o tada, kai sistema pasitiki bankais ir leidžia jiems veikti greitai, lanksčiai ir pagal savo kreditavimo politiką.
Nors pastaraisiais metais pasiekta pažangos gerinant prieigą prie kapitalo, Europos Komisijos vertinimu, SVV įmonėms Lietuvoje kasmet vis dar trūksta apie 1 mlrd. Eur finansavimo. Lietuva patenka tarp bendrijos šalių, kuriose finansavimo trūkumas yra didžiausias, lyginant su šalies ekonomikos dydžiu.
Pasak R. Berniūno, kad Lietuvos verslas pajaustų realų kapitalo prieinamumo pagerėjimą, valstybė ir finansų sektorius turėtų suremti pečius ir pasiekti proveržio keliose srityse.
Proveržio pasiekti padėtų didesnis pasitikėjimas bankais ir jų kreditavimo politika. Finansavimo prieinamumas auga tada, kai sistema pasitiki bankais kaip pagrindiniu filtru. Kiekvienas bankas geriausiai pažįsta savo klientų portfelį. Bankams suteikus didesnę veikimo erdvę pagal jų pačių rizikos vertinimo politiką, finansavimas galėtų pasiekti net ir pačius smulkiausius verslus.
Valstybė jau turi visus duomenis Registrų centre, Sodroje, Valstybinėje mokesčių inspekcijoje, tad įgyvendinus duomenimis grįstą automatizaciją, SVV finansavimo tinkamumo kriterijus būtų galima patikrinti akimirksniu, o ne per kelias savaites. Būtent taip veikia Fintech sektorius.
Greitis, kaip vienas esminių kriterijų verslui augti. Verslo realybėje individuali garantija, kurios tenka laukti 2–3 mėnesius, dažnai tampa praleista galimybe. Pinigų atlyginimams ar žaliavoms reikia šiandien. Jei sistema nesugebės sprendimų priimti per kelias dienas, ji stabdys šalies ekonomikos augimą.
Verslas yra kūrybiškas ir geba prisitaikyti prie valstybės prioritetų, tačiau paramos programos galėtų būti lankstesnės, turint omenyje sektorių rėmus, kad kūrybiškumo reiktų mažiau, o energiją būtų galima nukreipti verslui vystyti ir ekonomikai stiprinti. Be to, finansavimo sistema turi būti tokia, kuri skatintų verslininkus nebijoti suklysti, pargriūti ir vėl atsikelti.
Apie SME Bank
SME Bank – pirmasis Lietuvoje smulkiajam ir vidutiniam verslui (SVV) skirtas skaitmeninis bankas, sparčai plečiantis savo veiklą ir diegiantis inovatyvius sprendimus, padedančius SVV plėstis ir klestėti ne tik vietinėse, bet ir tarptautinėse rinkose. Bankas teikia patikimas, greitas ir patogias finansines paslaugas, leidžiančias verslui sutelkti dėmesį į savo augimą ir plėtrą.
Bankas veikia Baltijos šalyse, Suomijoje ir Nyderlanduose.
