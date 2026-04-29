Vyriausybė spręs dėl PVM lengvatos už SAFE paskolos lėšas perkamai gynybos įrangai

Europos Sąjungos (ES) Tarybos reglamentas nustato, kad gynybos produktams, įsigytiems vykdant SAFE paskolų remiamus viešuosius pirkimus, turėtų būti netaikomas PVM.
Atleidimo nuo šio mokesčio sertifikatą patvirtinti turi valstybių narių kompetentingos institucijos – Lietuvoje siūloma tokius įgaliojimus suteikti Gynybos resursų agentūrai.
Krašto apsaugos ministerija (KAM) parengė tai numatantį projektą.
„(Agentūra – ELTA) (…) išduotų sertifikatus, patvirtinančius, kad gynybos produktai ar kiti gynybos tikslams skirti produktai įsigyjami vykdant viešuosius pirkimus, remiamus pagal SAFE priemonę, ir šie sertifikatai būtų pagrindu netaikyti PVM tiekiant, įsigyjant ar importuojant gynybos produktus ar kitus gynybos tikslams skirtus produktus“, – teigiama nutarime.
KAM pavaldi agentūra organizuoja karinės paskirties prekių, paslaugų ir darbų pirkimus, organizuoja bendrus Lietuvos ir užsienio valstybių įsigijimus.
Anot ministerijos, SAFE mechanizmas sukurtas padėti valstybėms skubiai vykdyti dideles viešąsias investicijas Europos gynybos pramonei remti, siekiant geriau apsisaugoti nuo Rusijos agresijos prieš Ukrainą sukeltų geopolitinių grėsmių.
Pagal SAFE programą Lietuva iš viso pateikė 6,375 mlrd. eurų vertės paskolų prašymą.
Europos Komisija (EK) rengė paskolų sutartis ir veiklos susitarimus, Lietuvą artimiausiu metu turėtų pasiekti pirmieji išankstiniai mokėjimai.
Krašto apsaugos viceministras Karolis Aleksa yra sakęs, kad Lietuva SAFE priemone sieks finansuoti 50 investicijų projektų, lėšas ketinama skirti oro gynybos, antidroninėms sistemoms, amunicijai ir kitoms sritims.
Kaip skelbė ELTA, į europinį 150 mlrd. eurų vertės gynybos paskolų fondą ES šalys galėjo pretenduoti nuo praėjusių metų gegužės pabaigos, paraiškas paskoloms pateikė 19 bendrijos valstybių.
Pagal SAFE programą gautoms paskoloms, remiamoms ES centrinio biudžeto, numatytas 10 metų grąžinimo laikotarpis ir palankios palūkanų normos, paskoloms valstybės taip pat gali sudaryti susitarimus su trečiosiomis šalimis, pavyzdžiui, Ukraina.
EK pirmininkė Ursula von der Leyen teigė, kad Europos gynybai artimiausiais metais planuojama atlaisvinti 800 mlrd. eurų pagal planą „ReArm Europe“.
Juo, be 150 mlrd. eurų gynybos paskolų, numatyta biudžeto deficito išimtis, ES šalims leidžianti neįskaičiuoti gynybai per ketverius metus išleidžiamo 1,5 proc. bendrojo vidaus produkto (BVP).