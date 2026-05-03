Lietuvos banko atstovė: nemažinant kitų išlaidų, NPD didinimas valstybei būtų labai brangus

„Geriausiai galėtų atsakyti Vyriausybės atstovai. Mes tikrai žinome, kad viešiesiems finansams NPD didinimas be kažkokių kitokių išlaidų mažinimo ar peržiūros būtų labai brangus dalykas. Turint galvoje, kad turime finansuoti su gynyba susijusius nacionalinio saugumo klausimas, vienašališkai atsakyti nėra galima“, – ketvirtadienį Trišalės tarybos posėdyje sakė ji.
Taip ji kalbėjo, paklausta verslo atstovų, kokios yra galimybės didinti NPD.
Lietuvos banko (LB) pateiktu siūlymu, 2027-aisiais metais minimalus mėnesinio atlyginimas (MMA) nuosaikiu scenarijumi turėtų augti 6,4 proc. – 73,6 euro „į rankas“, spartesniu – 12 proc. – 138,1 euro „į rankas“.
Susiję straipsniai
Lietuvos verslo konfederacijos (LVK) generalinė direktorė Ineta Rizgelė teigė, kad verslo atstovai galėtų svarstyti nuosaikesnį MMA augimo scenarijų. Vis tik ji atkreipė dėmesį, kad Trišalė taryba, siekdama padidinti mažiausiai uždirbančių gyventojų pajamas, turėtų kalbėti ir apie NPD didinimą.
„Verslo galimybės šiemet tikrai yra kitos. LVK nuomone, galbūt ir galėtume kalbėti apie tą apatinį pasiūlytą dydį tarp 6–7 procentų. Bet, jei mes, kaip Trišalė taryba, turime didesnę ambiciją kelti mažiausiai uždirbančių asmenų pajamas, turime kalbėti apie NPD didinimą, ką yra pasiūlęs ir prezidentas“, – posėdyje kalbėjo ji.
LVK vadovei antrino ir Lietuvos prekybos, pramonės ir amatų rūmų asociacijos prezidentas Sigitas Gailiūnas, pažymėdamas, kad augant NPD minimali alga galėtų būti didinama nuosaikiau.
„Jokiu būdu negalima sakyti , kad tai yra diskusijų klausimas, kadangi tai yra tiesiogiai vienas su kitu susiję skaičiai. Jeigu NPD didėja, tuomet keičiasi ir MMA. (...) Tokiu atveju, MMA galėtų būti mažesnis, nes pajamas, norime pasiekti, kad gautų tas pačias“, – kalbėjo jis.
Prieš Trišalės tarybos posėdį finansų viceministras Darius Sadeckas žurnalistams teigė, kad rengiant valstybės biudžetą bus svarstoma galimybė kitais metais didinti NPD, tačiau fiskalinės erdvės tam yra mažai.
Didinti bazinį NPD kitais metais ragino prezidentas Gitanas Nausėda – šis dydis nebuvo didintas dvejus metus.
Šiemet NPD siekia 747 eurus ir yra taikomas tiems darbuotojams, kurie uždirba iki vieno minimalaus mėnesio atlyginimo (MMA) – 2025 m. jis išaugo iki 1153 eurų per mėnesį (ant popieriaus), šiuo metu pradedamos derybos dėl kitų metų MMA.
Vyriausybė kovą patvirtino planą, kaip bus rengiamas kitų metų valstybės biudžeto projektas – derybas dėl būsimo laikotarpio šalies viešųjų finansų plano pradėti planuojama vasarą.
Lietuvos bankasNeapmokestinamasis pajamų dydis (NPD)išlaidos
Rodyti daugiau žymių