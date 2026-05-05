„Rimi“ neteko savo įkūrėjo: homoseksualus palaikęs milijardierius turtą padalijo vaikams

2026 m. gegužės 5 d. 12:36
1977 metais prekybos tinklą „Rimi“ įkūręs norvegas Steinas Erikas Hagenas pirmadienį savo namuose buvo pakirstas stipraus širdies smūgio. Vienas turtingiausių Norvegijos žmonių mirė savo namuose, būdamas 69 metų.
„Mirė ramstis“, – pareiškė Nilsas K. Selte, didelės Norvegijos korporacijos „Orkla“, kurioje S.E. Hagenas per savo investicinį verslą „Canica“ valdė 25 proc. akcijų, generalinis direktorius. S.E. Hagenas nuo 2004 m. ėjo „Orkla“ valdybos nario pareigas, o nuo 2006 m. jai vadovavo.
„Jo mirtis buvo staigi ir netikėta. Tai liūdna diena daugeliui „Orkla“ darbuotojų ir man asmeniškai“, – tęsė N. K. Selte, rašo Newsinenglish.no.
S.E. Hagenas pradėjo kurti savo žymųjį „Rimi“ tinklą 1976 m. ir ilgai dirbo mažmeninėje prekyboje, pramonėje, finansinių investicijų ir vadybos srityse. Jis tapo žinomas kaip „Rimi-Hagen“ (norvegų kalba „protingas“ – rimelig ).

Vėliau jis pardavė trečdalį savo tinklo didžiajam Švedijos mažmenininkui ICA už daugiau nei 500 mln. Norvegijos kronų ir įkūrė „Hakon Group“, kuri 10-ajame dešimtmetyje kontroliavo daugiau nei 20 procentų Norvegijos maisto prekių rinkos su 400 parduotuvių, o iki 2000 m. – daugiau nei 1150.
Tuomet verslininkas pardavė savo verslą Olandijos maisto prekių milžinei „Royal Ahold“ ir uždirbo dar daugiau milijardų , o tinklas, nepaisant ūkininkų ir kitų maisto gamintojų, susidūrusių su kainų spaudimu, skundų, save reklamavo kaip piginantį Norvegiją. Ši šalis iki šiol išsiskiria maisto kainomis, kurios, palyginti su tarptautiniais standartais, vis dar yra aukštos.
S.E. Hagenas investavo savo pelną į kitus verslo projektus ir perėjo į didmeninės prekybos sritį per „Orkla“, žinomą dėl plataus maisto ir namų apyvokos prekių asortimento. Beje, „Orkla“ yra patronuojanti Estijos šokolado gamyklos „Kalev“ bendrovė.
Lietuvoje veikiantis parduotuvių tinklas „Rimi“ nuo praėjusiųjų metų turi naują savininką: iš Švedijos ICA verslą Baltijos šalyse perpirko Danijos „Salling Group“.
Visai neseniai milijardierius didžiąją dalį savo turto ir kasdienį „Canica“ bei kitų įmonių valdymą perleido trims suaugusiems vaikams iš pirmosios santuokos. O turtas tikrai įspūdingas: „Forbes“ vertinimu, šiuo metu jis siekia 2,7 mlrd. dolerių (2,3 mlrd. eurų).
S.E. Hagenas taip pat buvo trumpai vedęs turtingą paveldėtoją Mille-Marie Treschow, tačiau jie išsiskyrė. Po to verslininkas prisipažino esąs gėjus ir viešai palaikė gėjų teisių judėjimą. Trečią kartą jis vedė praėjusį rudenį – savo partnerį trisdešimtmetį Bendiką Skinningsrudą.
