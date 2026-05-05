Antradienį Vilniaus padangėje pasirodė specialus orlaivis: ką žinoti gyventojams

Kaip matyti svetainėje „Flightradar24“, kiek prieš 11 val. ryto orlaivis pakilo Vilniaus oro uoste, po keliolikos minučių ten pat ir nusileido.
Portalą Lrytas „Oro navigacija“ informavimo, kad tai – iš anksto suplanuoti Vilniaus oro uosto tūpimo pagal prietaisus sistemos (angl. Instrument Landing System, ILS) skrydžių bandymai.
„Juos vykdo specialus orlaivis–laboratorija, kuris net tik šiandien, bet ir artimiausias dienas tikrins ir kalibruos įvairias Vilniaus oro uoste veikiančias navigacines sistemas.
Šią savaitę taip pat suplanuoti skrydžių bandymai Kauno ir Palangos tarptautiniuose oro uostuose veikiančiai įrangai“, – teigė ryšių su visuomene atstovė Ingrida Mačiežaitė.
Tokie skrydžiai – privaloma procedūra, skirta patikrinti ar antžeminės navigacijos įrangos parametrai atitinka nustatytus standartus. Šie patikrinimai atliekami reguliariai – du kartus per metus.
