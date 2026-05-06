Prekybos tinkle pirktoje duonoje – netikėtas radinys: skubiai atšaukė visą partiją

Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba (VMVT) informuoja, kad šių metų balandžio 28 d. buvo gautas vartotojo pranešimas, kuriame nurodoma, kad gamintojo UAB „Rivona“ plikytoje duonoje „Duončius“ rastos pašalinės medžiagos (galimai stiklas).
Duona pirkta prekybos centre „Norfa“, Kaišiadoryse.
VMVT teigimu, atlikto patikrinimo metu bei atlikus išsamią įmonės pateiktų duomenų analizę, nurodytas svetimkūnis maisto produkte, įmonės atsakingų asmenų buvo identifikuotas kaip įmonės darbuotojai priklausęs išmanusis laikrodis, kuris gamybos metu pateko į duonos tešlą jos maišymo metu.
„UAB „Rivona“ informaciją iš vartotojų apie nesaugų maisto produktą gavo 2026–04-28 ir 2026–04-29. Reaguojant į situaciją, ūkio subjektas nedelsdamas kreipėsi į UAB „Norfos mažmena“ atsakingus asmenis, informuodamas apie radinį duonoje.
Siekiant užtikrinti vartotojų saugumą, priimtas sprendimas skubiai atšaukti iš rinkos visą 2026–04-21 dienos kepimo partiją – plikytą duoną „Duonius“.
Įmonė patvirtina, kad visa nurodyta partija buvo surinkta ir bus sunaikinta laikantis nustatytų procedūrų“, – dėstoma portalui Lrytas adresuotame VMVT komentare.
Prekybos tinklo atstovas spaudai Darius Ryliškis portalui Lrytas patvirtino, kad pažeista ar galimai pažeista produkcija (visa duonos partija) išimta iš prekybos ir perduota utilizuoti.
Pirkėjai apie tai informuoti interneto svetainėje bei kiekvienoje parduotuvėje.
„Nuo balandžio 29 d. iki gegužės 10 d. pirkėjai gali grąžinti pažeistą produkciją ir atsiimti pinigus. Apie įvykį informuota kepykla.
Apgailestaujame dėl susiklosčiusios situacijos“, – teigė D. Ryliškis.