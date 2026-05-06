Vilniaus oro uoste – nauja „Wizz Air“ kryptis: skris į lietuvių pamėgtą miestą

Bendrovės skrydžiai į Lenkijos uostamiestį vyks ištisus metus – keturis kartus per savaitę aviacijos vasaros, tris kartus per savaitę – aviacijos žiemos sezono metu.
„Nauja kryptis į Gdanską dar labiau stiprina Lietuvos ir Lenkijos susisiekimą bei suteikia žmonėms daugiau patogių galimybių keliauti tiek verslo reikalais, tiek trumpoms išvykoms prie Baltijos jūros. Nuosekliai plečiame maršrutų tinklą taip, kad jis kurtų realią naudą tiek keleiviams, tiek šalies ekonomikai“, – teigia susisiekimo viceministras Roderikas Žiobakas.
„Džiaugiamės galėdami pristatyti naują Vilnius–Gdanskas maršrutą, dar labiau išplečiantį mūsų tinklą regione. Šis naujas maršrutas dar kartą įrodo mūsų įsipareigojimą Lietuvai ir mūsų tikslą pasiūlyti keleiviams žemiausias kainas bei patogiausius kelionių sprendimus.
N. Mačiulis nesutinka, kad Lietuva – skurdžiausia ES: paaiškino, ką išties rodo duomenys
Gdanskas, turintis turtingą istoriją ir pajūrio žavesį, puiki kryptis tiek savaitgalio išvykai, tiek trumpoms atostogoms“, – sako Salvatore Gabriele Imperiale, „Wizz Air“ korporatyvinės komunikacijos vadovas.
„Gdanskas tapo jau trečiuoju Lenkijos miestu, pasiekiamu tiesiogiai iš Vilniaus greta Varšuvos ir Krokuvos. Dėkojame mūsų ilgamečiams aviacijos partneriams „Wizz Air“ už šį naują ir Lietuvos atvykstamojo turizmo sektoriui svarbų maršrutą.
Neabejoju, kad itin patogus tvarkaraštis ir trumpas skrydžio laikas paskatins pamatyti Lenkijos pajūrį, o svečius iš Lenkijos – atrasti Vilnių“, – teigia Lietuvos oro uostų generalinis direktorius Simonas Bartkus.
Susiję straipsniai
Gdanskas – vienas vaizdingiausių Lenkijos miestų, garsėjantis jūriniu paveldu, spalvinga architektūra ir gražiais Baltijos paplūdimiais. Čia keliautojai gali pasivaikščioti po istorinį senamiestį, aplankyti įspūdingą Šv. Marijos bažnyčią, užsukti į Europos solidarumo centrą ar pasimėgauti poilsiu pajūrio kurortuose Sopote ir Gdynėje.
Gdanskas tapo trečiąja lenkiška kryptimi iš Vilniaus oro uosto. Greta uostamiesčio, skrydžiai ištisus metus taip pat vyksta į Varšuvą bei Krokuvą.
Skrydžių bilietai šiam ir kitiems oro bendrovės maršrutams yra parduodami oficialiame tinklalapyje www.wizzair.com
Lietuvos oro uostaiGdanskasVilniaus oro uostas
Rodyti daugiau žymių