Virš Kauno keistus ratus suka lėktuvas: kas vyksta?

„Sveiki, kas skraido virs kauno?“ – apie 11 val. 15 min. redakcijos teiravosi skaitytojas?
Iš skrydžių radaro duomenų matyti, kad lėktuvas ilgą laiką suka ratus virš visos Kauno teritorijos, vis keisdamas skridimo kryptį.
Pagal radarų programos duomenis matoma, kad tai yra „Piaggio P.180 Avanti“ modelio – nedidelis itališkas verslo/administracinės klasės lėktuvas.
Kaip buvo skelbta anksčiau žiniasklaidoje, tai yra ENAV skrydžių patikros orlaivis, atliekantis radionavigacijos / oro uosto procedūrų patikras.
Naujienų portalui „TV3.lt“ komentavusi „Oro navigacijos“ atstovė spaudai Ingrida Mačiežaitė teigė, kad šiandien, ketvirtadienį, Kauno ir Palangos tarptautiniuose oro uostuose vykdomi tūpimo pagal prietaisus sistemos (angl. Instrument Landing System, ILS) skrydžių bandymai.
„Tokie skrydžiai yra privaloma procedūra, skirta patikrinti ar antžeminės navigacijos įrangos parametrai atitinka nustatytus standartus“, – „TV3.lt“ portalui nurodė I. Mačiežaitė. Pasak jos, šie patikrinimai atliekami reguliariai – du kartus per metus.
Analogiški patikrinimai antradienį ir trečiadienį buvo vykdomi ir Vilniuje.
Įdomus pastebėjimas, kad pastarąją parą tai labiausiai stebimas lėktuvas „Fligtradar“ programoje.