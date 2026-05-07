VerslasRinkos pulsas

Virš Kauno keistus ratus suka lėktuvas: kas vyksta?

2026 m. gegužės 7 d. 12:14
Ketvirtadienį, gegužės 7 d., priešpiet į „Kas vyksta Kaune“ redakciją kreipėsi gausus būrys skaitytojų, sunerimusių dėl Kauno padangėse keistai ratus sukančio lėktuvo. Dalis kauniečių baiminosi, kad tai galėtų būti dronas. Vis dėlto baimintis nereikėtų.
Daugiau nuotraukų (1)
„Sveiki, kas skraido virs kauno?“ – apie 11 val. 15 min. redakcijos teiravosi skaitytojas?
Iš skrydžių radaro duomenų matyti, kad lėktuvas ilgą laiką suka ratus virš visos Kauno teritorijos, vis keisdamas skridimo kryptį.
Pagal radarų programos duomenis matoma, kad tai yra „Piaggio P.180 Avanti“ modelio – nedidelis itališkas verslo/administracinės klasės lėktuvas.
Susiję straipsniai
„Ryanair“ vadovas ragina įvesti naują draudimą: „Tai tampa tikru iššūkiu visoms oro linijoms“

„Ryanair“ vadovas ragina įvesti naują draudimą: „Tai tampa tikru iššūkiu visoms oro linijoms“

Nenustebkite: skrendant populiaria kryptimi – ribojimai keleiviams

Nenustebkite: skrendant populiaria kryptimi – ribojimai keleiviams

Antradienį Vilniaus padangėje pasirodė specialus orlaivis: ką žinoti gyventojams

Antradienį Vilniaus padangėje pasirodė specialus orlaivis: ką žinoti gyventojams

Kaip buvo skelbta anksčiau žiniasklaidoje, tai yra ENAV skrydžių patikros orlaivis, atliekantis radionavigacijos / oro uosto procedūrų patikras.
Naujienų portalui „TV3.lt“ komentavusi „Oro navigacijos“ atstovė spaudai Ingrida Mačiežaitė teigė, kad šiandien, ketvirtadienį, Kauno ir Palangos tarptautiniuose oro uostuose vykdomi tūpimo pagal prietaisus sistemos (angl. Instrument Landing System, ILS) skrydžių bandymai.
„Tokie skrydžiai yra privaloma procedūra, skirta patikrinti ar antžeminės navigacijos įrangos parametrai atitinka nustatytus standartus“, – „TV3.lt“ portalui nurodė I. Mačiežaitė. Pasak jos, šie patikrinimai atliekami reguliariai – du kartus per metus.
Analogiški patikrinimai antradienį ir trečiadienį buvo vykdomi ir Vilniuje.
Įdomus pastebėjimas, kad pastarąją parą tai labiausiai stebimas lėktuvas „Fligtradar“ programoje.
KaunasLėktuvas

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.