Pernai jau pasisekė uždirbti, bet yra blogų žinių – pagrindinė veikla ir toliau nuostolinga

2026 m. gegužės 11 d. 11:38
Koncerno „Achemos grupė“ valdomos azoto trąšų ir kitų chemijos produktų gamintojos „Achemos“ grynasis pelnas praėjusiais metais siekė 8,5 mln. eurų ir pakeitė 2024 m. buvusį 12,8 mln. eurų grynąjį nuostolį, pirmadienį pranešė bendrovė.
Tuo metu pardavimo pajamos pernai siekė 375,3 mln. eurų ir buvo 14 proc. mažesnės nei 2024 m., kai siekė 436,7 mln. eurų.
Kaip skelbia įmonė, dėl intensyvaus ir pigaus trąšų importo iš trečiųjų šalių, kurios nepatiria CO2 apmokestinimo, „Achema“ praėjusių metų gegužę buvo keliems mėnesiams sustabdžiusi pagrindinio produkto – amoniako – gamybą.
Pasak bendrovės generalinės direktorės Audronės Kuskytės, pernai įmonės pagrindinė veikla buvo nuostolinga, visgi pasiekti teigiamą metinį rezultatą padėjo laiku priimti sprendimai.

„Bendrovės pagrindinės veiklos – trąšų gamybos – rezultatas buvo neigiamas, o teigiamą 2025 m. rezultatą lėmė pelnas iš kitos ir finansinės veiklos“, – pranešime cituojama A. Kuskytė.
„Importuojama pigi produkcija iš trečiųjų šalių, itin aukšti aplinkosaugos mokesčiai ir nelygi konkurencija lėmė, kad daugelis Europos trąšų gamyklų negali dirbti visu pajėgumu. „Achema“ daliniu pajėgumu dirba nuo 2021 m. rudens“, – skelbia bendrovė.
Įmonės teigimu, nelengvu laikotarpiu „Achema“ nuosekliai investavo į gamybos atnaujinimą, energetinių resursų ir poveikio aplinkai mažinimo projektus, energetinės sistemos modernizaciją. Bendra investicijų suma 2025 m. siekė 14,9 mln. eurų.
Be to, per praėjusius metus bendrovė į valstybės biudžetą sumokėjo 48,4 mln. eurų, iš kurių 7,5 mln. eurų sudarė mokėjimai „Sodrai“.
