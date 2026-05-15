Prezidentas ramina aistras: „Apie Baltarusijos trąšas – nėra jokio spaudimo“

„Apie Baltarusijos trąšas – nėra jokio spaudimo, taip, mes kartas nuo karto apsikeičiame informacija, kai ką papasakojame mūsų draugams amerikiečiams, jie taip pat pristato savo požiūrį į Baltarusiją“, – žurnalistams penktadienį sakė prezidentas.
Diskusijos apie galimą JAV spaudimą Lietuvai atsinaujino ketvirtadienį užsienio reikalų ministrui Kęstučiui Budriui pareiškus, kad iš Donaldo Trumpo administracijos jaučiamas „suaktyvėjimas“ šiuo klausimu.
„Taip, pokalbiai vyksta, bet yra labai aiškus atsakymas, kad artimiausius (…) devynis mėnesius turime praktiškai tebegaliojančias ir pratęstas Europos sankcijas. Kadangi tai yra Europos sankcijos, o ne nacionalinės sankcijos, nieko čia pakeisti mes net ir norėdami negalėtume“, – sakė G. Nausėda.
Pasak jo, Baltarusijos režimas „ir toliau nekeičia savo esmės“, padeda Rusijos agresijai prie Ukrainą, todėl kitais metais Europos Sąjungos (ES) lygiu diskutuojant dėl sankcijų pratęsimo reikės įvertinti, ar šios aplinkybės bus nepasikeitusios.
„Jeigu situacija nepasikeis, aš pasisakysiu už sankcijų pratęsimą. Bet žinoma, Baltarusijos režimas visada turi šansą parodyti, kad jis nori normalesnių sankcijų, kad jis gręžiasi nuo Putino režimo. Nors tokia tikimybė labai maža, aš jos visiškai neatmesčiau. Mes visada esame pasirengę glaudžiai bendradarbiauti su Amerikos partneriais sprendžiant šiuos klausimus“, – akcentavo G. Nausėda.
Užsienio reikalų ministras anksčiau taip pat sakė, kad Lietuva laikosi bendros ES pozicijos – sankcijos Baltarusijai Bendrijoje pratęstos iki kitų metų vasario, todėl apie ribojimų atšaukimą dabar diskutuoti nėra reikalo.
Seimo pirmininkas Juozas Olekas Eltai sakė signalų dėl trąšų tranzito atnaujinimo iš JAV nesulaukęs, o premjerės patarėjas Ignas Dobrovolskas teigė, kad jokios derybos dėl to nevyksta ir galiojant ES sankcijoms šis klausimas negali būti svarstomas.
Buvusio JAV prezidento Joe Bideno administracija sankcijas Baltarusijos kalio trąšoms įvedė 2021 m. – praėjus metams po Baltarusijos prezidento rinkimų, kuriuos laimėjo Vakaruose nepripažįstamas Aliaksandras Lukašenka.
2022 m. sankcijas baltarusiškoms trąšoms pritaikė ir ES, tuo metu Lietuvos valstybinė „Lietuvos geležinkelių“ grupė (LTG) sutartį dėl trąšų tranzito nutraukė pagal tais metais priimtą Ingridos Šimonytės Vyriausybės sprendimą, jog valstybinė trąšų gamintoja „Belaruskalij“ kelia grėsmę nacionaliniam saugumui.
Iki tol tranzitas turėjo vykti iki 2023-ųjų pabaigos.
