VerslasRinkos pulsas

Valstybinė miškų urėdija valstybės biudžetą papildė 24,1 mln. eurų

2026 m. gegužės 15 d. 09:48
Valstybinių miškų urėdija (VMU) į valstybės biudžetą sumokėjo 24,1 mln. eurų pelno įmoką už 2025 metus, penktadienį pranešė valstybės įmonė.
Daugiau nuotraukų (1)
Pernai VMU uždirbo 32,2 mln. eurų grynojo pelno ir sumokėjo 6,7 mln. eurų pelno mokesčio. Į valstybės biudžetą įmonė taip pat pervedė 43 mln. eurų privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos pardavimo pajamų bei mokesčio už valstybės turto panaudojimą.
Tuo metu VMU pardavimo pajamos siekė 287,6 mln. eurų. Pasak įmonės, didžiąją dalį šių pajamų sugeneravo žaliavinės medienos ir medienos produktų pardavimai. Likusi finansinių įplaukų dalis buvo gauta iš biokuro gamybos, miško sodmenų auginimo bei kitų miškininkystės veiklų.
VMU patikėjimo teise valdo ir prižiūri apie 1,1 mln. ha valstybinių miškų, rūpinasi maždaug 39 tūkst. km miško kelių tinklu valstybinių ir privačių miškų teritorijose bei prižiūri daugiau kaip 1 tūkst. rekreacinių objektų visoje Lietuvoje.
Susiję straipsniai
LKU kredito unijų grupė: paskolų portfelis perkopė rekordinę 1 mlrd. eurų sumą

LKU kredito unijų grupė: paskolų portfelis perkopė rekordinę 1 mlrd. eurų sumą

„Kauno alui“ išsikeliant iš Savanorių prospekto Kaune – darbo neteks 41 darbuotojas

„Kauno alui“ išsikeliant iš Savanorių prospekto Kaune – darbo neteks 41 darbuotojas

Automobilių dalimis prekiaujančioje įmonėje – atleidimai: darbo neteks kone ketvirtadalis darbuotojų

Automobilių dalimis prekiaujančioje įmonėje – atleidimai: darbo neteks kone ketvirtadalis darbuotojų

Kretingos miškų urėdijaPelnasįmoka
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.