Valstybinė miškų urėdija valstybės biudžetą papildė 24,1 mln. eurų

Pernai VMU uždirbo 32,2 mln. eurų grynojo pelno ir sumokėjo 6,7 mln. eurų pelno mokesčio. Į valstybės biudžetą įmonė taip pat pervedė 43 mln. eurų privalomųjų atskaitymų nuo žaliavinės medienos pardavimo pajamų bei mokesčio už valstybės turto panaudojimą.
Tuo metu VMU pardavimo pajamos siekė 287,6 mln. eurų. Pasak įmonės, didžiąją dalį šių pajamų sugeneravo žaliavinės medienos ir medienos produktų pardavimai. Likusi finansinių įplaukų dalis buvo gauta iš biokuro gamybos, miško sodmenų auginimo bei kitų miškininkystės veiklų.
VMU patikėjimo teise valdo ir prižiūri apie 1,1 mln. ha valstybinių miškų, rūpinasi maždaug 39 tūkst. km miško kelių tinklu valstybinių ir privačių miškų teritorijose bei prižiūri daugiau kaip 1 tūkst. rekreacinių objektų visoje Lietuvoje.
Kretingos miškų urėdijaPelnasįmoka
Rodyti daugiau žymių