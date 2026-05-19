VerslasRinkos pulsas

Bloga žinia pilantiems šiuos degalus – jų kaina vėl šovė aukštyn

2026 m. gegužės 19 d. 12:43
Vidutinės benzino ir dyzelino kainos antradienio rytą šalies degalinėse šoktelėjo atitinkamai 5 proc. ir 4,3 proc. Tuo metu suskystintos naftos dujos (SND) nežymiai pigo – 0,1 proc., pranešė Lietuvos energetikos agentūra (LEA).
Agentūros duomenimis, dyzelino kainos degalinėse antradienį svyravo nuo 1,81 euro iki 2,11 euro, o vidutinė jo kaina siekė 2,005 euro ir buvo 4,3 proc. didesnė nei pirmadienį (1,92 euro).
Mažiausia dyzelino kaina fiksuota „Emsi“ degalinėje Marijampolės savivaldybėje, kur litras šių degalų kainavo 1,81 euro. Brangiausiai šios rūšies degalai kainavo „Circle K“ degalinėje Klaipėdoje – 2,11 euro.
Benzino kainos svyravo nuo 1,71 euro iki 2,01 euro, o vidutinė benzino kaina sudarė 1,89 euro ir buvo 5 proc. didesnė nei pirmadienį (1,80 euro).
Pigiausias benzinas antradienį buvo „Emsi“ degalinėje Marijampolės savivaldybėje ir „Velsekos“ degalinėje Kupiškyje – 1,71 euro, o didžiausia jo kaina – 2,01 euro – fiksuota „Circle K“ degalinėje Kaune.
Tuo metu dujų kainos degalinėse antradienį svyravo nuo 0,77 euro iki 0,98 euro, o vidutinė SND kaina siekė 0,89 euro ir buvo 0,1 proc. mažesnė nei pirmadienį (0,89 euro).
Mažiausia SND kaina antradienio rytą fiksuota „Valdegra“ degalinėje Marijampolės savivaldybėje – 0,77 euro. Didžiausią kainą už litrą dujų siūlė „GM Circle K“ degalinėje Šakių rajone – 0,98 euro.
Agentūros duomenimis, didmeninė benzino kaina gegužės 18 dieną Lietuvoje buvo 1,70 euro, o dyzelinas kainavo 1,77 euro.
Brent naftos kaina rinkoje pirmadienį siekė 112,10 JAV dolerio už barelį.
