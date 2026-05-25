K. Budrys apie JAV prašymą praleisti baltarusiškas trąšas: nėra priežasčių ką nors peržiūrėti ES lygiu

„Aš galiu patvirtinti, kad šia tema kalbamės su JAV. Tas klausimas yra darbotvarkėje. Priimame domėn įvairius pasvarstymus. Tačiau atkreipiu dėmesį, kad iki kitų metų vasario pabaigos sankcijos Baltarusijos kalio trąšoms galioja ir nėra dabar jokių būdų, priemonių ar priežasčių ką nors peržiūrėti Europos Sąjungos (ES) lygmeniu“, – pirmadienį LRT televizijai teigė K. Budrys.
„Tai nėra vien tik Lietuvos pozicija, tai yra europinė pozicija. Jeigu bus tokios diskusijos arba kai jau bus tokios diskusijos sankcijas pratęsiant, žinoma, kad visus savo partnerių pasvarstymus priimsime domėn“, – pridūrė jis.
Apie tai, kad JAV pareigūnai pasiūlė Lietuvai, Lenkijai ir Ukrainai panaikinti sankcijas baltarusiškoms kalio trąšoms, esančiomis svarbiu finansinių pajamų šaltiniu autoritarinio Baltarusijos vadovo Aleksandro Lukašenkos režimui, ir leisti jų tranzitą per savo teritorijas, pirmadienį paskelbė „Laisvosios Europos radijas / Laisvės radijas“.
Vienas aukšto rango Europos Sąjungos pareigūnas „Laisvosios Europos radijui / Laisvės radijui“ patvirtino, kad vadinamąjį „nepopierinį“ dokumentą trims šalims išsiuntė JAV valstybės departamentas. Ukrainos užsienio reikalų ministerija patvirtino gavusi dokumentą, tačiau plačiau jo nekomentavo.
Lenkijos užsienio reikalų ministerija į „Laisvosios Europos radijo / Laisvės radijo“ užklausą neatsakė. Lietuva neigė gavusi tokį pasiūlymą, tačiau Lietuvos užsienio reikalų ministras praėjusią savaitę pareiškė, kad Vašingtonas daro spaudimą leisti baltarusiškų trąšų tranzitą.
Savo ruožtu K. Budrys tiesiogiai į klausimą, ar Lietuva gavo tokį dokumentą, neatsakė, tačiau pažymėjo, jog su JAV Valstybės departamentu kalbamasi įvairiais kanalais.
„Mes įvairiais būdais susižinome su valstybės departamentu bendrai arba su kitomis JAV institucijomis. Aš tikrai to nekomentuosiu, bet yra ne vienas būdas mums apsikeisti įvairiausia informacija, vertinimais ir pasiūlymais. Šioje vietoje tikrai nesureikšminčiau kažkokio išskirtinio vieno būdo“, – kalbėjo ministras.
ELTA primena, jog praėjusią savaitę ministras K. Budrys sakė, kad iš JAV jaučiamas „suaktyvėjimas“ diskusijoje apie Baltarusijos trąšų tranzito per Lietuvą atnaujinimą.
Prezidentas G. Nausėda praėjusią savaitę sakė, kad Lietuva su JAV atstovais apsikeičia pozicijomis apie santykius su Baltarusija, tačiau nepatiria spaudimo atnaujinti prieš kelerius metus sustabdytą baltarusiškų trąšų tranzitą.
Buvusio JAV prezidento Joe Bideno administracija sankcijas Baltarusijos kalio trąšoms įvedė 2021 m. – praėjus metams po Baltarusijos prezidento rinkimų, kuriuos laimėjo Vakaruose nepripažįstamas Aliaksandras Lukašenka, 2022 m. sankcijas baltarusiškoms trąšoms pritaikė ir ES.
Visgi šį kovą derybose Minske dalyvavęs specialusis JAV pasiuntinys Baltarusijai Johnas Coaleʼas pranešė, kad Vašingtonas atšaukia sankcijas Baltarusijos bankui „Belinvestbank“ ir Plėtros bankui, taip pat – šalies Finansų ministerijai, trąšų kompanijoms, tarp kurių – ir valstybinė„Belaruskalij“.
Savo ruožtu A. Lukašenkos režimas į laisvę paleido dalį politinių kalinių.
