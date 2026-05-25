Pasiektas visų laikų gaminančių vartotojų generacijos rekordas

Tai didžiausias mėnesio rezultatas Lietuvos istorijoje ir net 40 proc. daugiau nei pernai balandį. Toliau auga ir bendras gaminančių vartotojų skaičius – per balandžio mėnesį prijungta daugiau kaip 5 tūkst. naujų GV.
„Balandį fiksavome rekordinę visų laikų gaminančių vartotojų generaciją, iki šiol 200 GWh riba buvo peržengta tik du kartus, praėjusių metų birželį ir rugpjūtį. Duomenys rodo, kad decentralizuota elektros gamyba Lietuvoje jau tapo reikšminga energetikos sistemos dalimi, o gaminantys vartotojai aktyviai prisideda prie vietinės elektros gamybos augimo ir energetinės nepriklausomybės stiprinimo“, – sako ESO paslaugų vystymo vadovė Eglė Drungienė.
Per balandį gaminantys vartotojai į tinklą sugeneravo 249,6 GWh elektros energijos – tai užtikrino daugiau nei ketvirtadalį viso šalies suvartojimo, kuris siekė 948 GWh.
Palyginti su tuo pačiu laikotarpiu pernai, balandžio GV generacija išaugo 70,9 GWh. Nuo metų pradžios gaminantys vartotojai jau sugeneravo daugiau kaip 500 GWh elektros – tai beveik 47 proc. daugiau nei per tą patį laikotarpį pernai.
Šalyje – jau daugiau kaip 180 tūkst. GV
Per balandį ESO prie tinklo prijungė daugiau kaip 3,2 tūkst. naujų GV, elektrines įsirengusių savo objektuose – ant stogų ar sklypuose. Dar beveik 2 tūkst. klientų tapo nutolusiais GV. Šiuo metu Lietuvoje iš viso yra daugiau kaip 180 tūkst. gaminančių vartotojų.
„Nebedaug liko iki Vyriausybės iškelto tikslo – iki 2028 m. šalyje turėti 200 tūkst. gaminančių vartotojų. Išlaikius dabartinį augimo tempą, panašu, kad šį tikslą galėsime įgyvendinti dar šiemet“, – pažymi E. Drungienė.
Per balandį prijungtų stogo elektrinių bendra įrengtoji galia siekė beveik 61 MW (megavatą), o nutolusiems gaminantiems vartotojams priskirta daugiau kaip 28 MW leistinos generuoti galios.
Iš visų per balandį prijungtų stogo elektrinių apie 2,9 tūkst. prijungė privatūs ir 265 – verslo klientai. Privatūs klientai vidutiniškai prijungė apie 14 kW galios elektrines, o verslo klientų vidutinė elektrinių galia siekė apie 70 kW. Leistina generuoti galia vidutiniškai atitinkamai siekė 5 kW privatiems klientams ir 18 kW verslo klientams.
ESO skaičiavimais, vien per balandį prijungtos naujos elektrinės idealiomis sąlygomis per metus galėtų sugeneruoti apie 48 GWh elektros energijos.
Augimo potencialas išlieka aukštas
Per balandį ESO sulaukė virš 5,1 tūkst. naujų paraiškų tapti gaminančiais vartotojais ar didinti turimą galią. Iš jų beveik 4,5 tūkst. klientų planuoja naujai įsirengti elektrines, o dar beveik 700 klientų pateikė paraiškas didesnei galiai.
Iš Lietuvoje esančių 180 tūkst. gaminančių vartotojų daugiau kaip 157 tūkst. yra privatūs klientai, o beveik 24 tūkst. – verslo. Bendra visų gaminančių vartotojų įrengtoji galia šiuo metu viršija 2,48 GW, o leistina generuoti galia – beveik 1,96 GW.
Sparčią atsinaujinančios energetikos plėtrą palaiko valstybės parama ir ESO supaprastinti procesai.
ESO primena, kad visus veiksmus norint tapti gaminančiu vartotoju – nuo paraiškos pateikimo iki elektrinės prijungimo – galima atlikti ESO savitarnoje. Klientai taip pat gali iš anksto pasitikrinti, kokią galią konkretus objektas gali perduoti į tinklą.