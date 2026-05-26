„Darnu Group“ pajamos pernai siekė 50 mln. eurų, valdomo turto portfelis perkopė 400 mln.

Praėjusiais metais įmonė Lietuvoje investavo beveik 81 mln. eurų, sumokėjo 16 mln. eurų mokesčių, o įvairiai paramai skyrė 153 tūkst. eurų.
Anot „Darnu Group“ generalinės direktorės Sigitos Survilaitės, generuoti stabilų finansinį rezultatą leido didelis valdomų srautinių ir komercinių objektų portfelis, plati veiklų diversifikacija ir efektyvus kaštų valdymas.
Jos teigimu, praėjusiais metais užbaigus Paupio konversiją, įmonė koncentravosi į „Sakų“ gyvenamojo rajono statybas bei strategines investicijas ir paruošiamuosius darbus plėtrai sostinėje: daugiafunkcį megaprojektą „Launagiai“, „Verslo trikampio“ teritorijos konversiją ir dar vieną stambaus masto naują gyvenamosios paskirties projektą, apie kurį visuomenė bus informuota šią vasarą.
„Žiūrime į ilgalaikę perspektyvą laikydamiesi strategijos žengti tik į dideles teritorijas, kuriose galime išpildyti savo viziją visa apimtimi bei kurti realią vertę ir kokybišką gyvenimą sostinėje. Toks kelias reikalauja laiko, todėl savo portfelį esame sudėlioję taip, kad galėtume veikti užtikrintai ir stabiliai bet kokioje rinkos ar įmonės veiklos fazėje. Be jau pradėtų plėtoti projektų itin didelį dėmesį 2025 m. skyrėme planavimui – iš esmės baigėme dėlioti pagrindinius akcentus mūsų didiesiems ateities projektams, kurie realybe statybų aikštelėje pradės virsti jau greitu metu“, – sako S. Survilaitė.
Pasak generalinės direktorės, 2025 metų rezultatui reikšmingą įtaką darė augusios prekybinių sandėlių „Vilniaus verslo parkas“ pardavimo bei nuomos veiklos pajamos, sėkminga paskutinių būstų Paupio rajone realizacija. Stabilią kilimo kreivę dėl nuolatos plečiamo paslaugų spektro ir investicijų į infrastruktūrą išlaikė grupės valdomi viešbučiai, restoranai bei sporto veiklos.
2025 m. „Darnu Group“ iš nekilnojamojo turto ir statybų veiklų gavo 36,4 mln. eurų pajamų (4 proc. mažiau nei 2024 m.). Tuo metu bendrovės valdomi viešbučiai ir restoranai generavo 6,9 mln. eurų pajamų – 5,6 proc. daugiau nei prieš metus. Sporto grupės veiklos pajamos augo 7 proc. ir siekė 7,1 mln. eurų.
Bendrovės valdomo turto portfelis pernai augo 14 proc. ir pasiekė 409,4 mln. eurų.
Įmonių grupė šiuo metu valdo verslo centrus „Paupio verslo namai“, „Paupio darboteka“, biurų ir komercines patalpas „Verslo trikampio“ komplekse, du prekybinių sandėlių kompleksus „Vilniaus verslo parkas“, „Paupio turgų“, viešbučius „Urbihop“, „Artagonist“, vieną didžiausių teniso centrų Europoje „SEB arena“ ir sporto klubus „RE.FORMATAS“.
2025 m. pabaigoje „Darnu Group“ įmonių grupėje dirbo 264 darbuotojai.
Bendrovė planuoja, kad 2026 m. investicijos sieks 84 mln. eurų – į gyvenamąjį nekilnojamąjį turtą bus investuojama 68 mln. eurų, o didžioji dalis teks „Darnu Group“ keliais etapais šiuo metu ant Neries kranto vystomam „Sakų“ (51 mln.) bei būsimam „Launagių“ (17 mln.) projektui pietinėje sostinės dalyje. Dar 8 mln. eurų numatyti negyvenamo nekilnojamojo turto plėtrai, kurios pagrindą sudarys jau vystomi arba planuojami plėtoti užsakomieji projektai.
Bendrovės 2005 m. finansinių ataskaitų auditą atliko UAB „PricewaterhouseCoopers“.