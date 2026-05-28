„SME Bank“ ir „Saulės grąža“ siūlo sprendimą verslui – energetinę nepriklausomybę iš vienų rankų

Nuo šiol verslo įmonės, siekiančios optimizuoti energijos kaštus, gauna pilnai integruotą sprendimą: nuo profesionalaus audito, saulės elektrinių ir modernių energijos kaupiklių (baterijų) įrengimo iki lankstaus ir greito projektinio finansavimo.
Nuo technologijos iki finansavimo – be papildomų tarpininkų
Įprastai verslas, norėdamas investuoti į tvarią energetiką, susidurdavo su biurokratiniu trikampiu: reikėdavo atskirai derėtis su rangovais, projektuotojais ir tradiciniais bankais, o tai yra imlu laikui.
„Mūsų tikslas – panaikinti bet kokį galvos skausmą verslui. Apjungę „Saulės grąžos“ inžinerinę kompetenciją ir mūsų skaitmeninės bankininkystės lankstumą, sukūrėme vientisą paslaugą. Verslui nebereikia blaškytis ieškant kapitalo ar techninių sprendimų atskirai – viską, nuo idėjos iki veikiančios hibridinės sistemos su suderintu finansavimu, jie gauna vienoje vietoje“, – sako Marius Bačianskas, „SME Bank“ kreditavimo vadovas.
„SME Bank“, bendradarbiaudamas su Europos investicijų fondu (EIF) pagal „InvestEU“ programą, žaliesiems projektams siūlo išskirtines sąlygas: finansavimą iki 10 metų terminui, kuris gali padengti net iki 80 proc. projekto vertės, dažnu atveju netaikant griežtų reikalavimų nekilnojamojo turto įkeitimui.
Kaupikliai – naujasis standartas verslo efektyvumui
Šiandien energetikos rinkos ašimi tapo ne tik energijos generavimas, bet ir išmanus jos suvartojimas bei saugojimas. Būtent todėl į jungtinį partnerių paketą integruojamos pažangios energijos kaupimo sistemos.
„Rinka tapo kur kas brandesnė. Jei anksčiau tinklo ribojimai buvo iššūkis, tai šiandien energijos kaupikliai tuos iššūkius pavertė konkurenciniu pranašumu. Įmonės gali ne tik efektyviau valdyti elektros energijos srautus, bet ir aktyviai mažinti energijos sąnaudas, optimizuoti vartojimą pagal biržos kainas bei užsitikrinti veiklos tęstinumą tinklo sutrikimų metu. Verslui tai tampa nebe papildoma opcija, o strateginiu energetinės nepriklausomybės sprendimu“, – pasakoja Saulius Barauskas, „Saulės grąžos“ generalinis direktorius.
„Saulės grąža“ verslui siūlo visapusišką energetikos sprendimų paketą: projektuoja ir diegia saulės elektrines bei energijos kaupimo sistemas, vysto saulės parkus, atlieka projektavimo ir rangos darbus, vykdo techninę priežiūrą bei servisą, teikia kibernetinio saugumo audito paslaugas.
Per 14 veiklos metų įmonė įgyvendino daugiau nei 200 MW bendros galios projektų, o sukaupta patirtis šiandien leidžia veikti kaip vienam stipriausių technologinių partnerių verslui energetikos transformacijos srityje Lietuvoje.
Žaliojo finansavimo langas lieka atviras
„SME Bank“ tvarumo ir klimato kaitos švelninimo projektams lengvatinėmis sąlygomis yra numatęs paskolinti milijonines sumas, o sėkmingas ankstesnis kredito linijos įdarbinimas „Saulės grąžos“ projektuose įrodė, kad toks finansavimas tiesiogiai transformuojasi į realią tvarią galią tūkstančiams vartotojų.
Ši partnerystė siunčia aiškią žinutę Lietuvos smulkiajam ir vidutiniam verslui: tvari energetika nebėra prabanga ar ateities planas.
Tai yra šiandienos įrankis valdyti veiklos kaštus, o su vienu patikimu partnerių aljansu šis perėjimas tampa greitesnis ir paprastesnis nei bet kada anksčiau.
