Pirmąjį ketvirtį ES šalių eksportas į JAV traukėsi 30 proc.

2026 m. gegužės 28 d. 18:00
Europos Sąjungos (ES) šalys pirmąjį metų ketvirtį eksportavo į JAV 30,4 proc. mažiau prekių, lyginant su tuo pačiu praėjusių metų laikotarpiu. Nepaisant to, JAV lieka svarbiausia ES eksporto kryptis. Čia keliavo 18,6 proc. viso Bendrijos eksporto, rodo Eurostato duomenys.
Jais remiantis, ES nuo šių metų sausio iki kovo eksportavo į JAV prekių už 119,4 mlrd. eurų.
Mažėjo ES eksportas ir į kitas šalis. Pavyzdžiui, eksportuota 8,2 proc. mažiau prekių į Turkiją ir 7,9 proc. mažiau į Kiniją. Iš viso ES į Bendrijai nepriklausančias šalis eksportavo 640,5 mlrd. eurų vertės prekių. Lyginant su praėjusių metų ketvirčiu, eksportas traukėsi 8,8 proc. Po JAV antra svarbiausia ES eksporto partnerė buvo Didžioji Britanija. Čia eksporto dalis sudarė 13,8 proc., eksportuota prekių už 88,7 mlrd. eurų. Toliau eina Šveicarija, Kinija ir Turkija.
Pirmąjį metų ketvirtį mažėjo ne tik eksportas, bet ir importas. Įvežta prekių už 627,8 mlrd. eurų (minus 3,3 proc.). Iš Turkijos importas mažėjo 7,5 proc., iš JAV 5,7 proc., o iš Didžiosios Britanijos 3,4 proc. Svarbiausia prekių į ES tiekėja buvo Kinija. Jai teko 23,1 viso importo, įvežtų prekių suma siekė 145,3 mlrd. eurų Toliau rikiuojasi JAV, Didžioji Britanija, Šveicarija ir Turkija.
Tarp JAV ir ES jau daugiau kaip metus rusena muitų ginčas. JAV prezidentas Donaldas Trumpas pagrasino ES baudžiamaisiais tarifais. Kad išvengtų prekybos karo, ES praėjusią vasarą sudarė ginčytiną muitų susitarimą. Tik praėjusią savaitę ES atstovai atvėrė kelią visiškam jo įgyvendinimui.
