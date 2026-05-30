Iš Kinijos – nauji perspėjimai Europos Sąjungai

Kinijos prekybos ministerija šeštadienį pareiškė, kad ES turėtų vadovautis laisvos prekybos ir sąžiningos konkurencijos principais bei atsisakyti protekcionizmo ir vienašališkų veiksmų.
Pekinas perspėjo, kad Briuseliui nustačius „vienašališkus prekybos mechanizmus“ arba diskriminacinius apribojimus, Kinija į tai reaguotų ryžtingai ir imtųsi efektyvių priemonių gindama savo interesus.
Toks perspėjimas nuskambėjo po to, kai Europos Komisija (EK) penktadienį surengė vidinį prekybos politikos pasitarimą dėl ES ir Kinijos santykių.
Pasitarimo metu nebuvo priimta jokių sprendimų. Jo tikslas buvo prisidėti prie diskusijų per artėjantį Didžiojo septyneto (G7) pramoninių valstybių susitikimą ir birželio viduryje vyksiantį ES viršūnių susitikimą.
Po pasitarimo EK paskelbė, kad Kinija išlieka svarbia ES partnere ir dialogas bus tęsiamas.
Vis dėlto EK pridėjo, kad dabartinė prekybos ir investicijų santykių padėtis yra netvari, nes ekonomikos ir saugumo klausimai vis labiau persipina. EK paragino ES imtis „tvirtesnio ir nuoseklesnio atsako“.
Pekinas pareiškė, kad bendravimo kanalai su ES tebėra atviri ir atkreipė dėmesį į vykstančias diskusijas dėl prekybos ir investicijų konsultacijų mechanizmo sukūrimo.
Santykius tarp abiejų pusių pablogino ES muitai kiniškiems elektromobiliams, abipusiai tyrimai dėl rinkos praktikos ir Kinijos taikomos pagrindinių žaliavų eksporto kontrolės priemonės.