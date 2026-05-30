Svarbiame Europos oro uoste sutriko skrydžiai: pilotai pranešė apie įtartiną incidentą

Pasak policijos atstovo spaudai, du pilotai pranešė apie įtartiną incidentą netrukus po 9 valandos ryto, kai jie galimai pastebėjo dronus.
„Suderinus su Vokietijos skrydžių valdymo centru, saugumo tarnybos nusprendė uždaryti kilimo ir tūpimo takus“, – sakė policijos atstovas spaudai.
Į įvykio vietą buvo nusiųstas policijos sraigtasparnis, o apsaugos darbuotojai aiškinosi situaciją.
Anot oro uosto atstovo, skrydžiai buvo atnaujinti 10 val. 5 min.
Jis teigė, kad specialiųjų tarnybų atlikta nuodugni paieška nenustatė jokios grėsmės visuomenės saugumui.
