VerslasRinkos pulsas

Svarbiame Europos oro uoste sutriko skrydžiai: pilotai pranešė apie įtartiną incidentą

2026 m. gegužės 30 d. 12:20
Karolis Broga
Miuncheno oro uoste šeštadienį valandai buvo sustabdyti skrydžiai, nes danguje buvo pastebėti į dronus panašūs objektai, paskelbė Vokietijos policija ir oro uostas.
Daugiau nuotraukų (2)
Pasak policijos atstovo spaudai, du pilotai pranešė apie įtartiną incidentą netrukus po 9 valandos ryto, kai jie galimai pastebėjo dronus.
„Suderinus su Vokietijos skrydžių valdymo centru, saugumo tarnybos nusprendė uždaryti kilimo ir tūpimo takus“, – sakė policijos atstovas spaudai.
Į įvykio vietą buvo nusiųstas policijos sraigtasparnis, o apsaugos darbuotojai aiškinosi situaciją.
Susiję straipsniai
Oro pavojus išryškino rimtą problemą: ką lietuviai šluoja iš lentynų

Oro pavojus išryškino rimtą problemą: ką lietuviai šluoja iš lentynų

Kitos išeities nesugalvojo: oro erdvę virš Maskvos mažiesiems orlaiviams uždaro iki „karo pabaigos“

Kitos išeities nesugalvojo: oro erdvę virš Maskvos mažiesiems orlaiviams uždaro iki „karo pabaigos“

Iškėlė negirdėtą versiją, kas galėjo susigundyti duomenimis apie gyventojų turtą: bedė į šio verslo atstovus

Iškėlė negirdėtą versiją, kas galėjo susigundyti duomenimis apie gyventojų turtą: bedė į šio verslo atstovus

Anot oro uosto atstovo, skrydžiai buvo atnaujinti 10 val. 5 min.
Jis teigė, kad specialiųjų tarnybų atlikta nuodugni paieška nenustatė jokios grėsmės visuomenės saugumui.
skrydisOro uostasMiunchenas
Rodyti daugiau žymių

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.