Vyriausybė dar vieną projektą pripažino svarbiu Lietuvai

Kaip pranešė Energetikos ministerija, šis statusas sudarys sąlygas taikyti supaprastintas ir pagreitintas teritorijų planavimo, poveikio aplinkai vertinimo ir leidimų išdavimo procedūras, mažinti projekto vėlavimo rizikas ir užtikrinti ES finansavimo panaudojimo galimybes.
„Valstybei svarbaus projekto statusas patvirtina, kad Lietuva siekia būti ne klimato kaitos sprendimų stebėtoja, o jų lydere Baltijos regione. Ši infrastruktūra sudarys realias sąlygas mūsų pramonei mažinti emisijas išlaikant konkurencingumą, skatins pažangių technologijų plėtrą, naujas investicijas ir aukštos pridėtinės vertės darbo vietų kūrimą“, – pranešime sakė energetikos ministras Žygimantas Vaičiūnas.
„Šiuo projektu kuriame praktinį sprendimą vienam svarbiausių pramonės transformacijos iššūkių – kaip mažinti CO2 emisijas išlaikant veiklos tęstinumą ir konkurencingumą. Klaipėdoje planuojamas terminalas būtų pirmoji tokio tipo viešos prieigos infrastruktūra Baltijos šalyse, atvira rinkos dalyviams ir skirta regiono pramonės dekarbonizacijai“, – teigia „KN Energies“ vadovas Darius Šilenskis.
Planuojamas terminalas yra 2022 m. įkurto „CCS Baltic Consortium“ tarpvalstybinės CO2 surinkimo, transportavimo ir ilgalaikio saugojimo (angl. carbon capture and storage, CCS) grandinės dalis.
„Tai yra pirmasis tokio pobūdžio tarpvalstybinis CCS projektas regione, stiprinantis Lietuvos ir Latvijos bendradarbiavimą bei skatinantis gilesnę CO2 rinkų integraciją“, – pranešė ministerija.
Anot jos, įgyvendinus projektą, didės prieiga prie CO2 infrastruktūros, bus sudarytos palankesnės sąlygos pramonės dekarbonizacijai ir stiprinama konkurencija regioninėje rinkoje.
Projektą apima anglies dioksido surinkimas ir transportavimas į CO2 perkrovos terminalą Klaipėdos uoste, iš kurio jis bus gabenamas į nuolatinio saugojimo vietas Šiaurės jūroje.
Projekto komercinę veiklą planuojama pradėti 2032 m.
2024 m. Europos Komisija „CCS Baltic Consortium“ projektui suteikė Bendro intereso projekto (angl. Project of Common Interest, PCI) statusą, pripažindama jį svarbiu tarpvalstybinės infrastruktūros objektu.
Dalis projekto yra bendrai finansuojama ES pagal CEF energetikos finansavimo priemonę.
CO2 surinkimo ir saugojimo projektą „KN Energies“ įgyvendina kartu su „Akmenės cementu“, Vokietijos kapitalo Latvijos įmone „Schwenk Latvija“ bei tarptautinėmis laivybos kompanijomis „Larvik shipping“ ir „Mitsui O.S.K. Lines“.
Ilgalaikėje perspektyvoje CCS technologijų prieinamumas skatins žaliųjų inovacijų diegimą, naujų investicijų pritraukimą ir aukštos pridėtinės vertės gamybos plėtrą Lietuvoje.
Planuojami CO2 perkrovos terminalo Klaipėdoje projektiniai pajėgumai – 2,8 mln. tonų CO2 per metus.