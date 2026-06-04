J. Taminskas sako jokia forma nepatyręs spaudimo dėl Baltarusijos trąšų tranzito atnaujinimo

„Aš spaudimo jokio nepatyriau, laiškų jokių (iš JAV – ELTA) nesu gavęs, tai jeigu kiti yra gavę laiškų ar patyrę spaudimą, tai jie turėtų ir pasisakyti, (…) aš asmeniškai nei laiškų, nei raštų, nei skambučių nei kitokia forma spaudimo jokio nesu patyręs“, – ketvirtadienį „Žinių radijui“ sakė ministras.
Užsienio žiniasklaida skelbė, kad JAV pareigūnai pasiūlė Lietuvai, Lenkijai ir Ukrainai panaikinti sankcijas baltarusiškoms kalio trąšoms ir leisti jų tranzitą per savo teritorijas.
Teigta, kad po to, kai prezidento Donaldo Trumpo administracija kovą panaikino finansinius apribojimus valstybinei trąšų gamintojai „Belaruskalij“, JAV bendrovės susidomėjo galimybėmis pirkti ir transportuoti baltarusišką kalį.
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Pasak ministro, iki kitų metų vasario galiojant europinėms sankcijoms bet kokios diskusijos apie galimybes atnaujinti tranzitą yra „tuščios“.
„Sankcijos pratęstos, dabar jos galioja, apie tai net neverta kalbėti, yra veltui švaistomas laikas – laikas yra mūsų turtas, tą laiką skirkime darbui“, – aiškino J. Taminskas.
Anksčiau gegužę užsienio reikalų ministras Kęstutis Budrys sakė, kad Lietuva iš JAV jaučia „suaktyvėjimą“ diskusijoje apie Baltarusijos trąšų tranzito per Lietuvą atnaujinimą.
Prezidentas Gitanas Nausėda kalbėjo, kad Lietuva su JAV atstovais apsikeičia pozicijomis apie santykius su Baltarusija, tačiau nepatiria spaudimo atnaujinti prieš kelerius metus sustabdytą baltarusiškų trąšų tranzitą.
Buvusio JAV prezidento Joe Bideno administracija sankcijas Baltarusijos kalio trąšoms įvedė 2021 m. – praėjus metams po Baltarusijos prezidento rinkimų, kuriuos laimėjo Vakaruose nepripažįstamas Aliaksandras Lukašenka, 2022 m. sankcijas baltarusiškoms trąšoms pritaikė ir ES.
Visgi šį kovą derybose Minske dalyvavęs specialusis JAV pasiuntinys Baltarusijai Johnas Coaleʼas pranešė, kad Vašingtonas atšaukia sankcijas Baltarusijos bankui „Belinvestbank“ ir Plėtros bankui, taip pat – šalies Finansų ministerijai, trąšų kompanijoms, tarp kurių – ir valstybinė„Belaruskalij“.
Savo ruožtu A. Lukašenkos režimas į laisvę paleido dalį politinių kalinių.
Juras TaminskasBaltarusijatrąšos
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