Joninėms ruošiasi jau dabar: ketvirtadienį „Rimi“ – iki 50 proc. nuolaidos šimtams prekių

„Pirkėjai visada ieško būdų sutaupyti, tačiau prieš šventes tai tampa dar aktualesniu prioritetu. Matome, kad didesnių nuolaidų metu žmonės dažniau apsiperka iš anksto, papildo namų atsargas ir pasirūpina produktais būsimoms išvykoms ar susitikimams su artimaisiais. Todėl Hyper ketvirtadienio pasiūlymai orientuoti į tas prekių kategorijas, kurios vasaros sezonu yra ypač aktualios“, – sako „Rimi Lietuva“ viešųjų ryšių vadovė Luka Lesauskaitė-Remeikė.
Vasaros šventės tradiciškai reiškia ir didesnį apsipirkimą. Dažniau perkami užkandžiai, gėrimai, produktai griliui bei ilgesnio galiojimo bakalėjos prekės, kurias patogu turėti namuose ar pasiimti vykstant į gamtą. Dėl to didžiųjų nuolaidų metu pirkėjai neretai vienu metu apsirūpina ne tik artėjančioms šventėms, bet ir ilgesniam laikui.
Daugiau už mažesnę kainą
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Šio „Hyper ketvirtadienio“ metu iki 40 proc. nuolaidos bus taikomos daugeliui produktų, kurie dažnai atsiduria Joninių ir vasaros iškylų krepšeliuose. Tarp jų – kava, gaivieji gėrimai, valgomieji ledai, saldumynai, džiovinti vaisiai ir riešutai, traškučiai, aliejus, prieskoniai, padažai bei pasaulio virtuvių produktai.
Palankesnėmis kainomis taip pat bus galima įsigyti kruopų, makaronų, miltų, sausų pusryčių, konservuotų vaisių ir daržovių bei kitų ilgesnio galiojimo produktų. Tai gera proga papildyti namų atsargas ir sutaupyti perkant produktus, kurių prireikia kasdien.
Pasak prekybininkų, tokiose kategorijose kaip kava, riešutai, traškučiai, gaivieji gėrimai ar įvairūs bakalėjos produktai pirkėjai dažniausiai ieško ne tik patogių sprendimų, bet ir geriausio kainos bei kokybės santykio. Todėl didesnės nuolaidos šiose kategorijose tradiciškai sulaukia didelio susidomėjimo.
Kai mažesnė kaina tampa svarbiausiu argumentu
Pasak L. Lesauskaitės-Remeikės, pirkėjai vis dažniau planuoja apsipirkimą iš anksto ir aktyviai naudojasi didžiųjų nuolaidų pasiūlymais.
„Tokie produktai kaip traškučiai, riešutai, kava ar gaivieji gėrimai dažnai perkami ne tik konkrečiai progai, bet ir kasdienai. Kai jiems taikomos didelės nuolaidos, pirkėjai renkasi apsipirkti didesniais kiekiais ir taip sumažinti būsimas išlaidas“, – sako ji.
Nuolaidos ne tik maistui
Be maisto produktų, „Hyper ketvirtadienio“ metu iki 50 proc. nuolaidos bus taikomos žaislams, kojinėms bei pėdkelnėms, apatiniams ir miego drabužiams, namų tekstilei, elektros prekėms bei kitoms kasdien naudojamoms prekėms.
Tuo metu iki 30 proc. nuolaidos bus taikomos LEGO konstruktoriams, gyvūnų ėdalui ir sūriui.
Visus „Hyper ketvirtadienio“ pasiūlymus galima rasti čia: Hyper ketvirtadienio pasiūlymai
„Rimi“ taip pat primena apie papildomą naudą vairuotojams – birželio 11 d. su „Mano Rimi“ kortele „Neste“ degalinėse bus taikoma 5 ct/l nuolaida degalams iš karto, o kartu su įprastai suteikiama grąža į kortelę bendra nauda sieks 5,9 ct/l.
„Hyper ketvirtadienio“ pasiūlymai galios tik birželio 11 dieną su „Mano Rimi“ kortele. Tai gera proga pasirūpinti Joninių stalu, papildyti namų atsargas ir sutaupyti perkant daugelį kasdienių prekių.