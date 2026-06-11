Atnaujino didžiausią visoje Lietuvoje „Norfos“ prekybos centrą: kas pasikeitė

Savanorių pr. 176 įsikūrusioje „N bazėje“ dirbs „Hyper“ formato „Norfos“ parduotuvė, kurioje veiks 22 savitarnos ir 4 įprastos kasos, kulinarijos cechas bei bandelių kepyklėlė.
Atnaujinimo metu beveik visa „HyperNorfos“ įranga buvo pakeista nauja. Šios parduotuvės prekybos salės plotas siekia beveik 5 tūkst. kv. metrų. Į prekybos vietos modernizavimą investuota 2,5 mln. eurų, joje dirbs 56 darbuotojai.
Pertvarkant prekybos centrą, daug dėmesio skirta ne tik parduotuvės funkcionalumui, bet ir estetiškai patraukliam interjerui. Taip pat atnaujintas ir pastato fasadas.
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„N bazėje“ lankytojų lauks ir atnaujinta „N“ vaistinė. Dar 8 nuolatiniai nuomininkai baigia savo patalpų kapitalinį remontą. Prekybos centre taip pat įsikurs naujokai: „Sinsay“, „Vynoteka“ bei vyrų kirpykla „Vizija“. Be to, „N bazėje“ papildomai įrengtos 3 visiškai naujos nuomojamos erdvės.
Šiuo metu šalyje veikia 158 „Norfa“ parduotuvės. „Norfos“ prekybos tinklas 2026 m. planuoja atidaryti ar atnaujinti 10 parduotuvių, į kurias ketina investuoti apie 25 mln. eurų.