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ESO: daugiau kaip 200 klientų vis dar neturi elektros

2026 m. birželio 13 d. 09:09
Po ketvirtadienį per šalį slinkusios audros elektros vis dar neturi apie 236 klientų, rodo „Energijos skirstymo operatoriaus“ (ESO) duomenys.
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Bendrovės atstovė ryšiams su visuomene anksčiau Rasa Juodkienė penktadienį sakė, kad tiekimą visiems vartotojams buvo siekiama atkurti dar tądien. Pasak jos, penktadienį nuo ryto dėl sutrikimų atjungtų klientų skaičius svyravo tarp 2 ir 2,5 tūkst. R. Juodkienė aiškino, kad skaičius keičiasi, nes panaikinus sutrikimus, yra aptinkami nauji.
Lietuvos hidrometeorologijos tarnybos duomenimis, remiantis ketvirtadienio 19 val. duomenimis, Lietuvoje užfiksuota virš 3 tūkst. žaibų išlydžių, o daugiausia prilijo Utenoje (33,1 mm – beveik pusė mėnesio normos) ir Molėtuose (29,3 mm, arba 42 proc. normos).
Sinoptikai prognozuoja, kad artimiausią naktį vietomis trumpai palis. Pūs vakarinių krypčių, 8–13 m/s vėjas. Žemiausia temperatūra 7–12 laipsnių šilumos.
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