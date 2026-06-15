„Lidl“ toliau mažina populiarių mėsos produktų kainas: pigiau kainuos vištiena, kalakutiena ir kiauliena

Žemesnės šviežios mėsos kainos yra dalis nuoseklios „Lidl“ kainų mažinimo strategijos. Skirtingai nei trumpalaikės akcijos, šiuo atveju mažinamos reguliarios produktų kainos, todėl pirkėjai sutaupyti gali kasdien, neieškodami nuolaidų. Įgyvendindamas šią iniciatyvą, prekybos tinklas jau sumažino daugiau nei 200 įvairių kasdienių prekių kainas ir šį sąrašą toliau plečia.
„Vasarą daugelis ieško ne tik idėjų iškyloms ar grilio vakarams, bet ir būdų sutaupyti planuojant kasdienius šeimos pietus bei vakarienes. Šviežia mėsa yra vienas universaliausių ir dažniausiai pasirenkamų produktų – ji tinka tiek kepimui ant grilio, tiek įvairiems virtuvėje pagaminamiems patiekalams. Tęsdami pažadą pirkėjams užtikrinti geriausią kainos ir kokybės santykį, mažiname pirkėjų pamėgtų produktų kainas“, – sako „Lidl Lietuva“ komunikacijos ir korporatyvinių reikalų vadovas Antanas Bubnelis.
Sumažintos nuolatinės mėsos kainos
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Nuo šios savaitės šviežią viščiuką broilerį (1 kg) pirkėjai galės įsigyti už 2,99 euro, šviežią kalakutų blauzdelių mėsą (1 kg) – už 6,99 euro, o šviežius viščiukų petelius ir sparnelių vidurines dalis (400 g) – tik už 1,79 euro.
Taip pat kasdienės kainos sumažintos ir tarp „Lidl“ klientų itin populiariai kiaulienai. Pirkėjai galės sutaupyti įsigydami šviežią maltą kiaulienos mentę (500 g) už 1,89 euro, kiaulienos faršą (500 g) už 1,99 euro bei smulkintą kiaulienos kumpį (500 g) už 1,99 euro.
Šie produktai išlieka vieni universaliausių kasdienėje virtuvėje – iš jų galima greitai paruošti įvairius šeimos pamėgtus patiekalus: kotletus, mėsos kukulius, troškinius, makaronų padažus ar naminius mėsainius. Vasarą, kai daugiau laiko norisi skirti poilsiui ir laisvalaikiui, pirkėjai dažnai renkasi lengvai paruošiamus produktus, leidžiančius greitai ir nebrangiai pagaminti sotų patiekalą visai šeimai.
„Vasarą žmonės daugiau laiko praleidžia lauke, tačiau namuose gaminamo maisto poreikis niekur nedingsta. Dėl šios priežasties mažesnėmis kainomis siūlome ne tik grilio sezonui aktualius produktus, bet ir mėsą, iš kurios galima greitai paruošti kasdienius šeimos mėgstamus patiekalus. Siekiame, kad „Lidl“ pirkėjai galėtų sutaupyti tiek planuodami savaitgalio iškylą, tiek apsipirkdami įprastiems savaitės pietums ar vakarienei“, – pažymi A. Bubnelis.
Kaina ir kokybė eina išvien
„Lidl“ siekia, kad žema kaina pirkėjams nereikštų kompromiso dėl kokybės, todėl šviežios mėsos asortimentas formuojamas atsakingai, o produktų kokybė užtikrinama visuose etapuose – nuo atrinktų tiekėjų iki pristatymo į parduotuves.
„Pirkėjai, rinkdamiesi mėsos produktus, ant pakuočių gali pastebėti „Eurofins“ kokybės ženklą. Jis rodo, kad šių produktų kokybei ir saugai skiriamas ypatingas dėmesys, o jų kokybė reguliariai tikrinama nepriklausomoje laboratorijoje. Tai suteikia papildomo užtikrintumo, kad produktai atitinka aukštus kokybės reikalavimus. „Lidl“ yra vienintelis prekybos tinklas Lietuvoje, kurio asortimente esantys produktai žymimi „Eurofins“ kokybės ženklu“, – pasakoja „Lidl Lietuva“ komunikacijos ir korporatyvinių reikalų vadovas.
Konkurencingas „Lidl“ kainas patvirtina ir nepriklausomi duomenys. Rinkos tyrimų bendrovės „SeeNext“ birželio 2 d. atlikto slapto pirkėjo tyrimo duomenimis, mėsos produktai pigiausiai kainavo „Lidl“ parduotuvėse. Tą pačią dieną „Lidl“ dažno vartojimo prekių krepšelis taip pat buvo pigiausias tarp penkių didžiųjų šalies prekybos tinklų.
Šviežios ir kokybiškos mėsos bei jos produktų už žemą kainą galima įsigyti 86 „Lidl“ parduotuvėse 31 šalies mieste: Vilniuje, Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje, Kėdainiuose, Telšiuose, Kretingoje, Mažeikiuose, Tauragėje, Jonavoje, Panevėžyje, Ukmergėje, Utenoje, Plungėje, Palangoje, Elektrėnuose, Visagine, Šilutėje, Radviliškyje, Vilkaviškyje, Druskininkuose, Rokiškyje, Kaišiadoryse, Nemenčinėje, Gargžduose, Molėtuose, Jurbarke, Raseiniuose ir Garliavoje.