Užsidaro daugiau nei dešimtmetį veikusi picerija

Pirmasis šią žinią pranešė portalas „15min“, remdamasis socialiniame tinkle „Facebook“ paskelbtu įrašu. Tiesa, antradienį popiet nei įrašas, nei picerijos paskyra socialiniame tinkle nebebuvo pasiekiami.
Ši picerija veikė Vilniuje, T. Ševčenkos gatvėje.
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Skelbiama, kad pernai bendrovės pardavimo pajamos siekė 101 643 Eur, tačiau įmonė patyrė 13 575 Eur grynąjį nuostolį.
Šių metų balandį „Andriaus pica“ sumokėjo 734 Eur mokesčių. 2026 m. birželio pradžioje įmonėje dirbo vienas darbuotojas.
Dėl komentaro Lrytas mėgino susisiekti su picerijos darbuotojais keliais skirtingais viešai nurodytais telefono numeriais, tačiau prisiskambinti nepavyko.