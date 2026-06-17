„Pigu.lt“ mažina kainas: kviečia pasiruošti trumpiausioms vasaros naktims

„Jei yra dar nespėjusių pasiruošti Joninių pramogoms ir žygiams gamtoje, dabar – pats metas tuo pasirūpinti. Iki pat šventės pirkėjams siūlysime daugiau nei 2000 skirtingų turizmo ir laisvalaikio prekių, kurias galima atsiimti dar tą pačią ar kitą dieną, taip pat – su operatyviu pristatymu į paštomatus iki pat Joninių nakties“, – sako „Pigu.lt“ komunikacijos vadovas Nerijus Mikalajūnas.
Kampanijos metu pirkėjams siūlomas platus turizmo ir poilsio gamtoje prekių pasirinkimas: nuo palapinių, kepsninių ir pripučiamų čiužinių iki turistinių baldų bei kėdžių.
Joninių vakarui ar savaitgalio pramogoms taip pat galima rinktis hamakus, sūpynes, pavėsines, lauko baldų komplektus ir kitus patogiam poilsiui gamtoje skirtus gaminius. Šventinę atmosferą gamtoje gali padėti sukurti ir nešiojamosios kolonėlės bei garsiakalbiai.
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Anot N. Mikalajūno, šiemet, kaip ir kasmet prieš trumpiausią naktį, e. prekybos centras ypatingą dėmesį skiria apsaugai nuo uodų ir erkių. Ši prekių kategorija prieš Jonines jau ne pirmus metus iš eilės tampa viena populiariausių.
„Uodai ir mašalai gali sugadinti net ir geriausiai suplanuotą šventę gamtoje, todėl apsaugos priemonėmis verta pasirūpinti iš anksto. Repelentas, tinklelis nuo vabzdžių ar speciali baidyklė turėtų būti toks pat svarbus Joninių išvykos atributas kaip palapinė, kepsninė ar šiltesnis drabužis. Tinkamai pasiruošus, uodai netaps priežastimi sutrumpinti šventę gryname ore ir slėptis patalpose“, – teigia N. Mikalajūnas.
Taigi tarp kampanijos prekių, siūlomų ypač konkurencingomis kainomis, netrūksta tinklelių, purškalų, repelentų, vabzdžių baidyklių, specialių žvakių, taip pat – priemonių nuo erkių augintiniams.
Pirkėjai taip pat gali rinktis vieną populiariausių šios kategorijos produktų – nešiojamąjį repelentą „Thermacell MR300“. Jis skirtas uodams atbaidyti ir aplink naudotoją sukuria iki 20 kvadratinių metrų apsaugos zoną.
„Pigu.lt“ priklauso didžiausiai Baltijos šalyse e. prekybos bendrovei „PHH Group“. Ji buvo suformuota „Pigu.lt“ susijungus su Suomijos prekybos kompanija „Hobby Hall“. „PHH Group“ valdo e. parduotuvių platformas Lietuvoje, Latvijoje, Estijoje ir Suomijoje. Plačiausią asortimentą rinkoje siūlančioje Marketplace ekosistemoje (e. prekyvietėse) perka beveik 2 milijonai pirkėjų. Sesijų skaičius per metus siekia apie 150 milijonų.