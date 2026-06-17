TEA: pramoninių šalių naftos rezervai pasiekė žemiausią lygį nuo 1990 m.

„Nepaisant ženklaus naftos paklausos sumažėjimo, (...) atsargos toliau traukiasi rekordiniu tempu“, – trečiadienį paskelbtoje mėnesinėje ataskaitoje pareiškė Tarptautinė energetikos agentūra (TEA). Jos duomenimis, naftos atsargos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalyse gegužės mėnesį nukrito iki žemiausio lygio nuo 1990 metų.
Anot TEA, dėl Irano karo registruotos pasaulinės atsargos iki birželio 12 d. sumažėjo 252 mln. barelių. Vien tik EBPO šalyse buvo paimta 163 mln. barelių. Šių šalių vyriausybės atvėrė savo atsargas, siekdamos kompensuoti karo metu sutrikusį naftos tiekimą iš Persijos įlankos regiono.
TEA vadovas Fatihas Birolis Irano karo padarinius pavadino „didžiausia energetikos krize“ istorijoje. Paryžiuje įsikūrusi agentūra koordinavo 400 mln. barelių naftos atlaisvinimą iš 32 savo šalių narių rezervų.
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JAV ir Iranui pasiekus pagrindų susitarimą, F. Birolis antradienį paragino „besąlygiškai“ atverti Hormuzo sąsiaurį. Jo blokada, kurią įvykdė Iranas, sukėlė pasaulinį naftos kainų kilimą.