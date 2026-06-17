VerslasRinkos pulsas

TEA: pramoninių šalių naftos rezervai pasiekė žemiausią lygį nuo 1990 m.

2026 m. birželio 17 d. 18:00
Rasa Strimaitytė
Irano karas turėjo didžiulį poveikį pirmiausiai pramoninių valstybių naftos rezervams.
Daugiau nuotraukų (2)
„Nepaisant ženklaus naftos paklausos sumažėjimo, (...) atsargos toliau traukiasi rekordiniu tempu“, – trečiadienį paskelbtoje mėnesinėje ataskaitoje pareiškė Tarptautinė energetikos agentūra (TEA). Jos duomenimis, naftos atsargos Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos (EBPO) šalyse gegužės mėnesį nukrito iki žemiausio lygio nuo 1990 metų.
Anot TEA, dėl Irano karo registruotos pasaulinės atsargos iki birželio 12 d. sumažėjo 252 mln. barelių. Vien tik EBPO šalyse buvo paimta 163 mln. barelių. Šių šalių vyriausybės atvėrė savo atsargas, siekdamos kompensuoti karo metu sutrikusį naftos tiekimą iš Persijos įlankos regiono.
TEA vadovas Fatihas Birolis Irano karo padarinius pavadino „didžiausia energetikos krize“ istorijoje. Paryžiuje įsikūrusi agentūra koordinavo 400 mln. barelių naftos atlaisvinimą iš 32 savo šalių narių rezervų.
Susiję straipsniai
Iš D. Trumpo – naujausia žinia Rusijai: „Netrukus galėsime tai padaryti“

Iš D. Trumpo – naujausia žinia Rusijai: „Netrukus galėsime tai padaryti“

Gilios žaizdos pareikalaus sunkaus gijimo: po naujausių žinių – šalto vandens pliūpsnis

Gilios žaizdos pareikalaus sunkaus gijimo: po naujausių žinių – šalto vandens pliūpsnis (2)

Alga – yra, pelnas – tik sapne: atskleidė, kas vyksta šiame sektoriuje

Alga – yra, pelnas – tik sapne: atskleidė, kas vyksta šiame sektoriuje (1)

JAV ir Iranui pasiekus pagrindų susitarimą, F. Birolis antradienį paragino „besąlygiškai“ atverti Hormuzo sąsiaurį. Jo blokada, kurią įvykdė Iranas, sukėlė pasaulinį naftos kainų kilimą.
IranasIrano Izraelio karasNafta

UAB „Lrytas“,
A. Goštauto g. 12A, LT-01108, Vilnius.

Įm. kodas: 300781534
Įregistruota LR įmonių registre, registro tvarkytojas:
Valstybės įmonė Registrų centras

lrytas.lt redakcija news@lrytas.lt
Pranešimai apie techninius nesklandumus pagalba@lrytas.lt

Atsisiųskite mobiliąją lrytas.lt programėlę

Apple App StoreGoogle Play Store

Sekite mus:

Visos teisės saugomos. © 2026 UAB „Lrytas“. Kopijuoti, dauginti, platinti galima tik gavus raštišką UAB „Lrytas“ sutikimą.