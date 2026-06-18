V. Janulevičius įvertino koalicinę sutartį ir pasakė, ko tikisi iš naujos valdžios

„Mes vertiname pozityviai (…) šitą pokytį. (...) Teko paskaityti ir koalicinę sutartį. Manau, kad ji tikrai yra daug geresnė negu iki šiol. (…) Verslui šiuo metu yra labai svarbus investicijų į naujus įrengimus, naujas gamybos priemones (klausimas – ELTA)“, – ketvirtadienį LRT radijui sakė V. Janulevičius.
„Šiuo metu tam, kad išlaikytume tą patį verslą Lietuvoje, nes Lietuvos verslas yra globalus, (...) mums labai svarbūs tie pokyčiai, kurie dabar yra įtraukti į koalicinę sutartį – reinvestavimo galimybės, kad kuo daugiau vietinis verslas investuotų į naujus, našius įrengimus, keltų našumą“, – pridūrė jis.
Pasak jo, pastaraisiais metais Lietuvoje sparčiai augant darbo užmokesčiui, našumas nekilo. Be to, V. Janulevičiaus teigimu, nors verslas teigiamai vertina naują koalicinę sutartį, kartu tikisi, kad iki 2028 m. vyksiančių Seimo rinkimų Vyriausybė nesikeis.
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„Tai, kad tris kartus keitėsi Vyriausybės, be abejonės, nesukuria tos stabilios veiklos – verslas vis tiek yra susijęs ir su eksportu, ir su importu, ir su muitais, ir su mokesčiais, labai daug ES naujų aktų yra priimama. Kai ministrai dažnai keičiasi, be abejonės, tada tas ryšys ir tampa toks trapus ir nuoseklaus vystymosi nėra“, – sakė jis.
„Visos trys partijos pritaria (...), kad reinvestuoti, investuoti į ekonomiką, į naujas darbo vietas yra tikrai tikslinga. Mes vertiname pozityviai šią naują koalicinę sutartį ir tikimės, kad pokyčių iki Vyriausybės pabaigos, iki kitų Seimo rinkimų, nebus“, – aiškino LPK prezidentas.
Ketvirtadienį trijų valdančiąją daugumą formuojančių partijų frakcijų Seime seniūnai pasirašys koalicinę sutartį.
Kaip skelbta, birželio pradžioje LSDP taryba nusprendė keisti pernai vasarą sudarytą valdančiąją daugumą, iš jos pašalinant „Nemuno aušrą“ ir pradedant konsultacijas su Demokratų sąjunga „Vardan Lietuvos“.
Šiuo metu dabartinė valdančioji dauguma Seime turi 80 atstovų. Jei bus sudaryta nauja koalicija, ji turėtų šiek tiek mažiau – 75 balsus.
Įtampa dabartinėje koalicijoje padidėjo po to, kai dalis valdančiųjų partnerių Seime nepalaikė Kapčiamiesčio karinio poligono steigimo.