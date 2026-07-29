Įmonių vietą sąraše lemia 2025 m. pardavimo pajamos. Kartu pateikiami ankstesnių metų pajamų, jų pokyčio, darbuotojų skaičiaus ir pozicijos duomenys. Į pagrindinį sąrašą įtrauktos 2025 m. veiklos rodiklius jau paskelbusios įmonės. Šiame pranešime naudojama 2026 m. liepos 27 d. sąrašo versija.
Iš 497 palyginamų įmonių 363 pajamos augo, 133 mažėjo, o vienos nepakito. Medianinis pajamų pokytis siekė 8,4 proc. Trijų sąrašo įmonių palyginamų 2024 m. duomenų nėra.
Riba patekti į TOP 500 šiemet siekė 41 mln. eurų metinių pajamų. Dabartiniame sąraše yra 81 įmonė, kuri ankstesniame reitinge buvo žemiau 500-osios vietos arba neturėjo palyginamos pozicijos.
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„Orlen Lietuva“ lieka pirma
„Orlen Lietuva, AB“ ir toliau užima pirmąją vietą, nors bendrovės apyvarta sumažėjo 8,5 proc., iki 5,4 mlrd. eurų. Bendrovės metinėje ataskaitoje pajamų mažėjimas siejamas su kritusiomis pasaulinėmis naftos ir naftos produktų kainomis.
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Antroje vietoje išliko „Maxima LT, UAB“, kurios apyvarta siekė 2,3 mlrd. eurų ir augo 5,4 proc.
Į trečiąją vietą iš ketvirtos pakilo „IKI Lietuva, UAB“. Jos apyvarta padidėjo 7,6 proc. ir pirmą kartą perkopė 1 mlrd. eurų.
„Vinted, UAB“ iš 13-osios pakilo į 4-ąją vietą. Bendrovės apyvarta augo 35 proc., iki 999 mln. eurų. „Vinted Go, UAB“ apyvarta padidėjo 102,1 proc., iki 284 mln. eurų, o įmonė iš 124-osios pakilo į 50-ąją vietą.
„Ignitis, UAB“ iš trečiosios vietos nusileido į aštuntąją, bendrovės apyvartai sumažėjus 6,9 proc. Iš viso trys įmonės 2025 m. viršijo 1 mlrd. eurų apyvartą: „Orlen Lietuva“, „Maxima LT“ ir „IKI Lietuva“. Dešimčiai didžiausių įmonių teko 20,7 proc. visos TOP 500 apyvartos.
Augo maisto ir automobilių prekybos įmonių pajamos
Dvylikos sąraše esančių maisto mažmeninės prekybos įmonių bendra apyvarta didėjo 8,9 proc., iki 5,6 mlrd. eurų. Be „Maxima LT“ ir „IKI Lietuva“, augo ir „Norfos mažmena, UAB“ apyvarta: ji padidėjo 10,1 proc., iki 954 mln. eurų, o įmonė iš 8-osios pakilo į 5-ąją vietą.
Šešiolikos variklinių transporto priemonių mažmeninės prekybos įmonių bendra apyvarta augo 25,5 proc., iki 1,9 mlrd. eurų. „Moller Auto, UAB“ apyvarta padidėjo 80,1 proc., „Tokvila, UAB“ – 52,9 proc., „Scania Lietuva, UAB“ – 42 proc., o didžiausios šios veiklos įmonės „Veho Lietuva, UAB“ apyvarta augo 20,9 proc., iki 382 mln. eurų. Farmacijos ir medicinos prekių didmeninės prekybos įmonių apyvarta augo 11,4 proc., farmacijos mažmeninės prekybos – 11,8 proc.
Energijos prekybos įmonių pajamos mažėjo
Trijų elektros pardavimo įmonių bendra apyvarta mažėjo 13 proc. „Elektrum Lietuva, UAB“ apyvarta sumažėjo 35 proc., o įmonė iš 51-osios nusileido į 83-ąją vietą. Devynių degalų mažmeninės prekybos įmonių bendra apyvarta traukėsi 4,3 proc.
Kita kryptimi keitėsi dalies elektros gamintojų pajamos. „Ignitis gamyba, AB“ apyvarta augo 31,2 proc., iki 453 mln. eurų. „Green Genius, UAB“ apyvarta padidėjo 110,4 proc., iki 196 mln. eurų, o įmonė iš 203-iosios pakilo į 76-ąją vietą.
Pramonės įmonių rezultatai skyrėsi
Didžiausią pozicijos pokytį tarp pirmųjų dvidešimties įmonių užfiksavo trąšų gamintoja „Lifosa, AB“. Jos apyvarta augo 169,9 proc., iki 606 mln. eurų, o pozicija pakilo iš 67-osios į 14-ąją vietą. 2025 m. buvo pirmieji pilni kalendoriniai bendrovės veiklos metai po gamybos atnaujinimo 2024 m. birželį.
„Thermo Fisher Scientific Baltics, UAB“ apyvarta mažėjo 37,8 proc., iki 491 mln. eurų, o bendrovė iš 10-osios nusileido į 20-ąją vietą. „Achema, AB“ apyvarta traukėsi 14,1 proc., iki 375 mln. eurų. Dvylikos baldų gamybos įmonių bendra apyvarta augo 5 proc., o dešimties grūdų, sėklų ir pašarų didmeninės prekybos įmonių mažėjo 5,1 proc.
Transporto veiklų pajamos augo, kelių tiesimo – mažėjo
Keturių dešimčių krovininio kelių transporto įmonių bendra apyvarta augo 7,8 proc., iki 3,7 mlrd. eurų. Keturiolikos krovinių gabenimo agentų ir ekspeditorių apyvarta didėjo 4,4 proc., iki 1,6 mlrd. eurų, o penkių logistikos paslaugų įmonių – 10,3 proc., iki 1,3 mlrd. eurų.
„Girteka Logistics, UAB“ iš 16-osios pakilo į 11-ąją vietą, apyvartai išaugus 8,8 proc., iki 746 mln. eurų. Dalies didžiųjų transporto įmonių pajamos mažėjo: „Hegelmann transporte, UAB“ apyvarta traukėsi 22,1 proc., o „Everwest, UAB“ – 21 proc.
Penkiolikos palyginamų naujų pastatų statybos įmonių bendra apyvarta augo 6,7 proc. Tuo metu visų penkių į sąrašą patekusių kelių ir automagistralių tiesimo įmonių pajamos mažėjo, o bendra jų apyvarta smuko 30,4 proc., iki 529 mln. eurų. „Fegda, UAB“ apyvarta mažėjo 49,7 proc., „HISK, AB“ – 33,3 proc., „Kauno tiltai, AB“ – 20,8 proc.
Augo „Vinted“, „Hostinger“ ir „Teltonika“ įmonių pajamos
Be „Vinted“ ir „Vinted Go“, augo ir kitų technologijų bei elektronikos įmonių pajamos. „Hostinger operations, UAB“ apyvarta didėjo 51,7 proc., iki 272 mln. eurų, o įmonė iš 89-osios pakilo į 53-iąją vietą. „Teltonika EMS, UAB“ apyvarta augo 27,5 proc., iki 222 mln. eurų, „Teltonika Networks, UAB“ – 28,1 proc., iki 165 mln. eurų.
Tarp juridinių asmenų, neturinčių palyginamos ankstesnių metų pozicijos, aukščiausiai pateko „Klaipėdos universiteto ligoninė, VšĮ“. Ji su 162 mln. eurų pajamų užėmė 102-ąją vietą. Sąrašo sudarymo metu ligoninėje dirbo 3 358 darbuotojai.
Visas sąrašas nuolat atnaujinamas
Visas 500 didžiausių Lietuvos įmonių sąrašas paskelbtas „Scoris“ platformoje. Gavus dar nepaskelbtus 2025 m. įmonių duomenis, sąrašas atnaujinamas, todėl jame nurodytos pozicijos gali keistis.
Metodikos pastaba: įmonės reitinguojamos kaip atskiri juridiniai asmenys, o ne kaip įmonių grupės. Pajamų pokyčiai yra nominalūs ir nekoreguoti pagal infliaciją. Pokyčiai skaičiuojami tik įmonėms, kurių pateikti abiejų lyginamų metų duomenys. Dalies įmonių finansiniai metai nesutampa su kalendoriniais, todėl jų rodikliai pateikiami pagal paskutinius pasibaigusius finansinius metus. Darbuotojų skaičius pateikiamas pagal sąrašo sudarymo metu turėtus duomenis.
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