 Grandiozinis vakarėlis „90‘s MEGA Show“: 4 valandų trukmės šou ir 7 muzikos žvaigždės.

Grandiozinio „90‘s MEGA Show“ scenoje pasirodys visų laikų sėkmingiausia Nyderlandų muzikos grupė „Vengaboys“. Melomanai gerai žino populiariausias grupės dainas „We Like to Party“, „Boom, Boom, Boom, Boom“ ir „We're Going to Ibiza!“ – pastarieji du Didžiojoje Britanijoje tapo hitais Nr. 1. „Vengaboys“, kurios įrašus įsigijo daugiau nei 25 mln. muzikos mylėtojų. Be to, „Vengaboys“ gavo „World Music“ apdovanojimą, kaip daugiausiai 2001-aisiais metais įrašų pasaulyje pardavusi grupė.

Dar vieni Nyderlandų atstovai, kurie surengs įspūdingą pasirodymą koncerte „90‘s MEGA Show“, yra garsusis duetas „2 Unlimited“, kurio įrašai pasaulyje parduoti didesniu nei 18 mln. tiražu. 1991-aisiais karjerą pradėjusį kolektyvą labiausiai išgarsino net 16 hitais tapusių singlų, iš kurių populiariausius „Get Ready For This“, „Twilight Zone“, „No Limit“ ir „Tribal Dance“ žino daugelis populiariosios muzikos gerbėjų.

Išskirtinį pasirodymą specialiai „90‘s MEGA Show“ vakarėliui ruošia duetas „La Bouche“ iš Vokietijos. Elektroninės šokių muzikos grupę labiausiai išgarsino didžiulės sėkmės sulaukę hitai „Be My Lover“, „Sweet Dreams“, „You Won't Forget Me“ ir „Tonight Is The Night“. Šio itin populiaraus dueto kelias yra pažymėtas tragedijos – 2001-aisiais lėktuvo katastrofoje žuvo dainininkė Melanie Thornton. Amerikietis reperis ir dainininkas Lane'as McCray nusprendė tęsti „La Bouche“ karjerą ir ir taip įamžinti žuvusios bendražygės atminimą.

Eurodance muzikos atstovų iš Vokietijos „Real McCoy“ taip pat nereikia atskirai pristatyti. „90‘s MEGA Show“ koncertuosiantis muzikos projektas, milijonus gerbėjų sužavėjo hitais „Automatic Lover (Call For Love)“, „Run Away“, „Love & Devotion“, „Come And Get Your Love“ ir „One More Time“. Labiausiai „Real McCoy“ išgarsino daina „Another Night“ – šis singlas buvo parduotas didesniu nei 700 tūkst. tiražu.

„90‘s MEGA Show“ vakarėlyje taip pat pasirodys garsios Švedijos grupės „Ace Of Base“ dainininkė Jenny Berggren. 1990-aisiais muzikuoti pradėjęs kvartetas išleido vieną komerciškai sėkmingiausių debiutinių albumų muzikos istorijoje. Visame pasaulyje išpopuliarėjo grupės dainos „All That She Wants“, „The Sign“ ir „Don't Turn Around“. „Ace Of Base“, kurios įrašai išpirkti didesniu nei 30 mln. tiražu, kartu su „ABBA“ ir „Roxette“, yra viena sėkmingiausių grupių Švedijos istorijoje.

Kita „90‘s MEGA Show“ žvaigždė – eurodance muzikos projektas „Mr. President“. Vokietijoje susikūrusi grupė 1996-aisiais pavergė pasaulį su ypač populiariu hitu „Coco Jamboo“ – šį singlą įsigijo daugiau nei 900 tūkst. muzikos mylėtojų. Dideliais hitais tapo ir kitos „Mr. President“ dainos „Up'n Away“, „I'll Follow The Sun“, „I Give You My Heart“, „4 On The Floor“ bei „Jojo Action“.

Septintoji „90‘s MEGA Show“ žvaigždė – dar vienas Vokietijos eurodance muzikos projektas „Magic Affair“. 1993 m. Frankfurto mieste suburta grupė labiausiai išgarsėjo su dideliais hitais tapusiomis dainomis „Omen III“, „Give Me All Your Love“ ir „In The Middle Of The Night“. Pasaulyje yra nupirkta daugiau nei 2,5 mln. „Magic Affair“ įrašų.