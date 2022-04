„Grammy“ apdovanojimuose – V. Zelenskio kreipimasis ir Bruno Mars triumfas

Tviskantis renginys buvo pirmąsyk surengtas Las Vegase. Per jį visus keturis prognozuotus apdovanojimus pelnė grupė „Silk Sonic“ – 8-ojo dešimtmečio muzikos stiliaus projektas, įkurtas Bruno Marso ir Andersono .Paako. Pagrindinis iš jų buvo apdovanojimas už geriausią metų įrašą arba dainą, kuria tapo singlas „Leave The Door Open“.

Olivia Rodrigo apdovanojimų pelnė mažiau nei prognozuota, bet ši filipiniečių kilmės amerikietė atsiėmė statulėlę kaip geriausia nauja artistė, taip pat laimėjo dviejose kitose popmuzikos kategorijose.

Tai reiškia, kad visus keturis pagrindinius „Grammy“ prizus laimėjo tamsiaodžiai, ir tai yra svarbi gairė Įrašų akademijai, daug metų kritikuotai dėl esą neproporcingo baltųjų vyrų pagerbimo.

Apdovanojimų vakarą buvo surengta daug muzikinių pasirodymų, bet buvo ir keletas rimtų momentų, ypač kai buvo paleistas iš anksto įrašytas Ukrainos prezidento Volodymyro Zelenskio vaizdo kreipimasis, kuriame jis paprašė pagalbos savo šaliai, kovojančiai su Rusijos invazija.

V. Zelenskio pranešimas buvo parodytas prieš dainininko Johno Legendo pasirodymą, per kurį jis atliko dainą „Free“ („Laisvas“) kartu su ukrainiete dainininke Mika Newton, muzikante Siuzanna Iglidan ir poete Liuba Jakimčuk.

„Savo krašte kovojame su Rusija, nešančia siaubingą tylą savo bombomis. Mirtiną tylą. Pripildykite tylą savo muzika, pripildykite ją šiandien, kad papasakotumėt mūsų istoriją“, – ragino V. Zelenskis.

Bieberis, Eilish, Lilas Nasas X – tuščiomis

Nors ir pelnę daugybę kitų apdovanojimų, tokie popmuzikos grandai kaip Billie Eilish, Justinas Bieberis ir Lilas Nasas X šįkart nieko nepešė.

Vis dėlto jie surengė įspūdingus pasirodymus: B. Eilish sudainavo „Happier Than Ever“ liūties su žaibais fone, J. Bieberis atliko pasaldintą dainos „Peaches“ versiją, o Lil Nas X vadovavo nevaržomam seksualumo siautuliui per savo dainų popuri, įskaitant „MONTERO (Call Me By Your Name)“.

O. Rodrigo irgi surengė pasirodymą atlikdama didžiulio populiarumo sulaukusią dainą apie paauglių išsiskyrimą „drivers license“. Savo įspūdingus vokalinius sugebėjimus ji demonstravo nakties niūriame priemiestyje aplinkoje.

„Tai mano didžiausios svajonės išsipildymas“, – sakė 19-metė žvaigždė, priimdama geriausio naujo artisto apdovanojimą.

Pasirodymą taip pat surengė pagrindinis laimėtojas J. Batiste'as. Jis pademonstravo savo universalumą – iš pradžių skambino pianinu klasikinės muzikos melodiją, o paskui perėjo prie ritminio šokio pasirodymo.

Vienuolikoje kategorijų nominuotas J. Batiste jau buvo gavęs keturias gramofono statulėles, kai buvo netikėtai paskelbta, kad jis apdovanojamas už geriausią metų albumą.

Atlikėjas atrodė priblokštas, kai renginio vedėjas Lenny Kravitzas paskelbė jį pagrindiniu vakaro laimėtoju.

„Iš tikrųjų darau tai ne dėl apdovanojimų, – užkulisiuose žurnalistams sakė 35 metų J. Batiste'as. – Muzika yra itin subjektyvus dalykas.“

Muzikantas, tęsiantis iškilios Naujojo Orleano muzikantų giminės tradiciją, anksčiau scenoje džiūgaujantiems žiūrovams pareiškė: „Tikiu tuo iki pat savo širdies gelmių: nėra jokio geriausio muzikanto, geriausio artisto, geriausio šokėjo, geriausio aktoriaus.“

„Tiesiog nulenkiau galvą ir kiekvieną dieną užsiimdavau savo amatu, – tęsė jis. – Man tai daugiau nei pramoga – tai dvasinė praktika.“

Laimėtojai paryškinti:

Geriausias metų įrašas:

„I Still Have Faith in You“ — ABBA

„Freedom“ — Jonas Batiste

„I Get A Kick Out Of You“ — Tony Bennettas ir Lady Gaga

„Peaches“ — Justinas Bieberis su Danieliu Caesaru & Giveonu

„Right On Time“ — Brandi Carlile

„Kiss Me More“ — Doja Cat ir SZA

„Happier Than Ever“ — Billie Eilish

„Montero“ (Call Me By Your Name) — Lil Nas X

„drivers license“ — Olivia Rodrigo

„Leave The Door Open“ — Silk Sonic

Geriausias metų albumas:

„We Are“ — Jonas Batiste

„Love For Sale“ — Tony Bennettas & Lady Gaga

„Justice (Triple Chucks Deluxe)“ — Justinas Bieberis

„Planet Her (Deluxe)“ — Doja Cat

„Happier Than Ever“ — Billie Eilish

„Back Of My Mind“ — H.E.R.

„Montero“ — Lil Nas X

„Sour“ — Olivia Rodrigo

Geriausias metų vaizdo klipas:

„Shot In The Dark“ — AC/DC

„Freedom“ — Jonas Batiste

„I Get A Kick Out Of You“ — Tony Bennettas ir Lady Gaga

„Peaches“ — Justinas Bieberis su Danieliu Caesaru & Giveonu

„Happier Than Ever“ — Billie Eilish

„Montero (Call Me By Your Name)“ — Lil Nas X

„Good 4 U“ — Olivia Rodrigo

Geriausias naujas atlikėjas:

Arooj Aftab

Jimmie Allen

Baby Keem

FINNEAS

Glass Animals

Japanese Breakfast

The Kid Laroi

Arlo Parks

Olivia Rodrigo

Saweetie

Geriausias dueto ar grupės popmuzikos atlikimas:

„Lonely“ – Justinas Bieberis, Benny Blanco

„I Get a Kick Out of You“ – Lady Gaga, Tony Bennett

„Butter“ – BTS

„Higher Power“ – Coldplay

„Kiss Me More“ – Doja Cat, SZA

Metų daina:

„Right on Time“ – Brandi Carlile, Dave Cobb, Phil Hanseroth

„Leave the Door Open“ – Bruno Mars, Andersonas .Pakas, D'Mile

„Happier Than Ever“ – Billie Eilish, Finneas O'Connellas

„Peaches“ – Justinas Bieberis, Giveon, Daniel Caesar

„MONTERO (Call Me by Your Name)“ - Lil Nas X, Omer Fedi, Denzel Baptiste

„drivers license“ – Olivia Rodrigo, Dan Nigro

„Bad Habits“ – Ed Sheeran, Johnny McDaid, Fred Again

„A Beautiful Noise“ – Alicia Keys, Brandi Carlile, Linda Perry

„Kiss Me More“ – Doja Cat, SZA, Dr. Luke

„Fight for You“ – H.E.R., D'Mile, Tiara Thomas

Kreipėsi Ukrainos prezidentas

Ukrainos prezidentas Volodymyras Zelenskis sekmadienį netikėtai kreipėsi per „Grammy“ apdovanojimų ceremoniją ir paragino palaikyti jo šalį, taip pat prašė įtakingiausius artistus savo muzika „užpildyti tylą“, atneštą karo.

Iš anksto įrašytas V. Zelenskio pranešimas buvo parodytas prieš dainininko Johno Legendo (Džono Lidžendo) pasirodymą, per kurį jis atliko dainą „Free“ („Laisvas“) kartu su ukrainiete dainininke Mika Newton (Mika Niuton), muzikante Siuzanna Iglidan (Siuzana Ihlidan) ir poete Liuba Jakimčuk.

„Kas yra muzikos priešingybė? Sugriautų miestų tyla ir nužudyti žmonės, – kalbėjo V. Zelenskis. – Mūsų muzikantai vietoje smokingų dėvi neperšaunamas liemenes. Jie dainuoja sužeistiesiems ligoninėse – netgi jų negirdintiems. Tačiau muzika vis tiek prasiverš.“

„Ginsime savo laisvę gyventi, mylėti, skambėti“, – pabrėžė Ukrainos lyderis.

„Savo krašte kovojame su Rusija, nešančia siaubingą tylą savo bombomis. Mirtiną tylą. Pripildykite tylą savo muzika, pripildykite ją šiandien, kad papasakotumėt mūsų istoriją“, – ragino V. Zelenskis.

Jo pasirodymas per svarbiausių JAV muzikos apdovanojimų renginį buvo organizuotas pasaulyje didėjant pasipiktinimui dėl akivaizdžių Rusijos karo nusikaltimų Ukrainoje. Įniršis dar labiau padidėjo, kai netoli Kyjivo buvo rasta masinių kapaviečių ir gatvėse gulinčių lavonų.

V. Zelenskis tiesiogiai kaltino Maskvos lyderius dėl civilių kankinimų ir žudymų.

„Pasakykite visą tiesą apie karą savo socialiniuose tinkluose, per televiziją. Palaikykite mus kaip tik galite – bet kuo, tik ne tyla, – prezidentas kreipėsi į „Grammy“ ceremonijos dalyvius. – Ir tada ateis taika.“

„Visiems mūsų miestams, kuriuo griauna karas – Černihivui, Charkivui, Volnovachai, Mariupoliui ir kitiems: jie jau yra legendos, bet jie turi svajonę gyventi ir būti laisvi“, – tęsė V. Zelenskis.

„Laisvi kaip jūs „Grammy“ scenoje“, – pridūrė jis.