Grupė „Sparks“ pasaulinį turą baigia Vilniuje: „Į finalinį pasirodymą įdėsime visą širdį“

Savo gastroles muzikantai pradėjo dar vasario 7 dieną gimtajame Los Andžele. Grupė surengė 18 pasirodymų Šiaurės Amerikoje ir taip pat 18 surengs Europoje.

„Koncertas Vilniuje mums bus ir smagus, ir liūdnas, nes tai baigiamasis turo koncertas. Kai išgirdome, kad Vilnius įtrauktas į turą, labai nudžiugome, nes turime iš čia gerų prisiminimų, kaip mus pasitiko gerbėjai ankstesnius kartus“, — sako grupės vokalistas Russelas Maelas.

„Vien žinojimas, kad dviejų žmonių muzika iš Los Andželo gali nukeliauti taip toli ir pasiekti klausytojų širdis Vilniuje, mus labai įkvepia. Tai buvo įtemptas turas, tačiau mes įdėsime visą širdį į finalinį pasirodymą Vilniuje.“

Savo koncertuose muzikantai atlieka karjeros hitus „This Town Ain't Big Enough for Both of Us“, „When Do I Get to Sing „My Way“, „Never Turn Your Back on Mother Earth“, „The Number One Song in Heaven“, „Angst in My Pants“, „Johnny Delusional“ (pastarasis yra bendros „Sparks“ ir „Franz Ferdinand“ grupės FFS kūrinys).

Praėjusiais metais sukūrę scenarijų ir muziką kino filmui „Anetė“ („Annette“), kurį pamėgo ir „Kino pavasario“ žiūrovai Lietuvoje, muzikantai atliks du kūrinius ir iš jo garso takelio — ilgą laiką „Oskarui“ pretendavusią „So May We Start“ ir „We Love Each Other So Much“. Už šio kino filmo garso takelį grupė pernai laimėjo Kanų festivalio apdovanojimą.

Beveik dviejų valandų trukmės koncerte skambės ir naujausių grupės albumų „A Steady Drip, Drip, Drip“ bei „Hippopotamus“ kūriniai. Abu šie albumai pasiekė Nr. 7 Jungtinės Karalystės albumų tope. Tai bus trečiasis „Sparks“ vizitas Lietuvoje — anksčiau grupė mūsų šalyje lankėsi 2008 ir 2012 metais. Grupės pasirodymą Lietuvoje organizuoja muzikos agentūros M.P.3 ir „Die Hard Agency“, kurios taip pat gegužės 19 dieną kviečia apsilankyti sostinės klube „Vakaris“ vyksiančiame „Dark Tranquillity“ ir „Ensiferum“ koncerte.