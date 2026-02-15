Su V. Petreikiu dirbęs A. Mamontovas pranešė svarbią žinią: paaiškėjo suplanuotų koncertų likimas

Skandalo įkarštyje paskelbęs, kad atsiriboja nuo darbo santykių su V. Petreikiu, sekmadienio vakarą A. Mamontovas paskelbė naują žinią.
Feisbuke jis prabilo apie netrukus turinčius įvykti koncertus, kurių organizavimas buvo patikėtas Valdo valdomai įmonei „Fors event“
„Kaip ir žadėjau prieš daugiau nei savaitę, kad kai bus informacija apie mano koncertus, aš ją pranešiu. Organizacinius klausimus pavyko išspręsti ir koncertai įvyks – aš kalbu apie koncertus arenose Klaipėdoje, Panevėžyje ir birželio koncertą Kalnų parke, Vilniuje.
Su manimi gros ta pati grupė, su kuria pernai mums pavyko sukurti neįtikėtinos sinergijos koncertą Kauno „Žalgirio“ arenoje. Bus rinkinys mano žinomiausių dainų.
Bus viena nauja daina „Dievinu tave“ – jei negirdėjote, pasiklausykite, mokykitės žodžius, reikės dainuoti kartu. Visas kitas, manau, jūs mokate“, – informacija su gerbėjais dalijosi A. Mamontovas.
Dainininkas pripažino, kas naujiena apie V. Petreikio ryšius su nusikaltėliu ir tai lėmusios permainos tapo iššūkiu, tačiau su juo – susitvarkyta.
„Manęs dabar laukia labai intensyvūs reikalai. Visi šie organizaciniai klausimai užgriuvo taip, kad atėmė visus kitus reikalus.
Manęs laukia repeticijos Berlyne, manęs laukia koncertas Čikagoje ir po jo iš karto grįšiu į Lietuvą, Tada jau važiuosim į Klaipėdą kovo 20-ą, tada į Panevėžį kovo 27-ą ir tada bus ilgesnis pasiruošimas koncertui Vilniuje birželio 5-ą.
Laukiu visų, labai noriu, kad būtų smagu. Jokie nesklandumai ar kažkokios kliūtys neturėtų sustabdyti muzikos ir mūsų noro džiaugtis. Koncertai įvyks ir iki pasimatymo“, – užbaigė jis.