Komikas E. Jasaitis apie gyvenimą su kambariokais: „Nuperka mums ikrų ir pakviečia reperių į namus“

Po vienu stogu su kolegomis
„Vienas, bet ne vienišas“ – taip dabar savo kasdienybę apibūdina E. Jasaitis. Pasak jo, po didesnių gyvenimo pokyčių dažnam tenka viską pradėti iš naujo, tačiau jam šis etapas susiklostė sėkmingai – su artimiausiais draugais šalia.
Šiuo metu E. Jasaitis savo kambariokais gali vadinti komikus M. Laskovą ir M. Žukauską, todėl, kaip sako pats, ramybės kasdienybėje nėra daug.
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„Aš tvarkausi, Mindaugas groja, o Markas pasirūpina, kad mes visi turėtume ką veikti. Jis nuperka mums kokių ikrų ir pakviečia reperių į svečius. O jeigu namuose veiklos dar pritrūksta, po balkonu Islandijos gatvėje visada atsiranda ir kiti top viengungiai – Laurynas Zmejauskas su Antanu Sadausku, kviečiantys išlįsti į miestą“, – juokiasi E. Jasaitis.
Komikas sako, kad gyvenimas vyriškoje kompanijoje turi vieną didelį privalumą – mažiau priekaištų ir daugiau atsipalaidavimo.
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„Kai namie gyvena trys bičai, nesvarbu, kiek skirtingi, retai kyla pykčių. Niekas nekvaršina galvos, kad ne taip sukroviau indaplovę ar kad negalima spalvotų rūbų su baltais skalbti. Visiems mums patogiai nerūpi“, – sako jis.
Ne tik pasijuokia, bet ir vienas kitą paguodžia
Nors iš šalies gali atrodyti, kad kartu laiką leidžiančių komikų kasdienybė virsta nuolatiniu juokavimu, E. Jasaitis sako, kad tokioje kompanijoje humoras turi ir gilesnę prasmę. Jis padeda išgyventi įvairias emocijas.
„Kai gyvenime nutinka kas nors nemalonaus ir esi priverstas susidurti su įvairiausiais sunkiais jausmais, kaip komikas esi įpratęs viską nužvengti. Toks būdas dorotis su emocijomis tikriausiai kai kuriuos ir atveda į komediją“, – svarsto jis.
Anot Evaldo, tarp komikų humoras tampa ne vien gynybine reakcija, bet ir bendrystės forma.
„Kai gauni pasijuokti iš tų pačių nelaimių su kolegomis, supranti, kad nesi vienas ir viskas čia tvarkoje. Nesame normalūs, bet mūsų nenormalių užtenka, kad nepultum smerkti savęs ir gėdytis savo prigimties“, – teigia E. Jasaitis.
Jis priduria, kad daug laiko leidžiant su komikais neišvengiamai reikia ir storesnės odos. Šioje aplinkoje įprasta vieniems kitus pašiepti, sureaguoti aštriau. Tačiau už tokio bendravimo, komiko teigimu, neretai slypi didelis jautrumas.
„Vieni kitus traukiam per dantį, šaipomės ir bandom prajuokinti. Tačiau tuo pat metu mes, juokdariai, esam emociškai jautrūs, todėl gerai jaučiam, kada už juokų kolegos slepia liūdesį ar skausmą. Tada pasijuokiam, o vėliau tyliai vienas kitą paguodžiam“, – sako jis.
Vasarą – renginiai, vestuvės ir dar daugiau komedijos
Šią vasarą E. Jasaičio kalendoriuje – ne tik dalyvavimas įvairiuose renginiuose, komedijos pasirodymai, bet ir vestuvių vedimas kartu su kambarioku Mindaugu.
„Aš renginius vedu jau trečią sezoną, man tai ne naujiena. O prikalbinus dar ir Mindaugą, tas darbas tapo dukart smagesnis. Planuojam ir toliau dviese darbuotis – aš juokingas, jis gražus. Viskas, ko reikia vestuvėse“, – juokiasi E. Jasaitis.
Šiltuoju sezonu komikas tęsia stand-up programą „Juoksiuos paskutinis“, o turą neseniai papildė naujos datos kurortuose ir sostinėje. Artimiausi pasirodymai vyks liepos 2 d. Vilniuje, liepos 3 d. Druskininkuose, liepos 17 d. ir rugpjūčio 28 d. Palangoje bei liepos 18 d. Nidoje.
Pasak komiko, stand-up pasirodymai kurortuose turi savitą atmosferą – pajūryje geras laikas prasideda dar prieš renginį ir nesibaigia nulipus nuo scenos. Kitokia čia ir publika: labiau atsipalaidavusi ir nusiteikusi juoktis net tada, kai oras nedžiugina.
„Turim tiek nedaug tų šiltų, smagių dienų, todėl net per lietingus pasirodymus žmonės juokiasi ir neverkšlena dėl prasto oro. Lietuviuose užkoduota linksmintis, nes visi kolektyviai žinome, kad ateis lapkritis. Tos baimės vedini vasaras padarome įsimintinas“, – sako E. Jasaitis.