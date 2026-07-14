Liepa pristato naujieną: prakalbo apie jausmą, kurio neįmanoma pamiršti

Būtent apie šią akimirką savo naujoje dainoje „Niekada nebus gana“ pasakoja atlikėja Liepa. Šiandien ji pristato ne tik naują kūrinį, bet ir jo vaizdo klipą – dar vieną istoriją iš albumo „Pradžia“.
„Dažnai sakome, kad įsimylėjus skraidome. Bet man tas jausmas labiausiai siejasi su laiku – jis tarsi pradeda tekėti kitaip. Lauki susitikimo, o jam atėjus atrodo, kad viskas prabėga per greitai. Ir tada norisi dar. Dar vieno pokalbio, dar vieno apkabinimo, dar vieno bučinio. Iš to ir gimė pavadinimas „Niekada nebus gana“, – pasakoja Liepa.
Nors daina kalba apie įsimylėjimo pradžią, joje atsiranda ir mintis, kad tikri jausmai išlieka net ir tada, kai santykiuose ateina ne pačios lengviausios dienos.
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„Dainoje yra eilutė apie audras. Man atrodo, jos aplanko visus. Tačiau jei po visko vis dar nori pabusti šalia to žmogaus, vadinasi, jausmas niekur nedingo. Tada supranti, kad jo ir vėl negana“, – sako atlikėja.
Kartu su daina pristatomas ir naujas vaizdo klipas. Pasak Liepos, jame nesinorėjo pasakoti vienos konkrečios meilės istorijos – svarbiausia buvo perteikti emociją, kurią kiekvienas galėtų atpažinti savaip.
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„Norėjome, kad žmonės žiūrėdami klipą prisimintų savo istoriją. Tą žmogų, su kuriuo pirmą kartą pajutai drugelius pilve, pagreitėjusį širdies plakimą, tą keistą jaudulį prieš kiekvieną susitikimą.
Tai jausmas, kurį turbūt bent kartą gyvenime yra patyręs kiekvienas.“
Daina „Niekada nebus gana“ ir jos vaizdo klipas nuo šiandien pasiekiami visose pagrindinėse muzikos platformose.
Rugpjūčio 14 dieną Vasaros terasoje Vilniuje vyksiančiame koncerte po atviru dangumi Liepa pirmą kartą gyvai atliks ir „Niekada nebus gana“ (bilietus platina bilietai.lt). Atlikėja tikisi, kad ši daina klausytojams primins vieną gražiausių jausmų – tą akimirką, kai įsimyli.