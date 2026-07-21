Naujas duetas „Vėtros“: netikėtas susitikimas apvertė gyvenimą aukštyn kojomis

Živilė Segenytė, kurią Lietuvos melomanai jau pažįsta ne vienerius metus, visai neseniai, išgirdę jos gyvenimo istoriją apie skaudžią vyro netektį, tarsi atrado iš naujo: dainas, kurias moteris kūrė ir atliko, jos gerbėjai pradėjo vertinti kur kas giliau. Kitą dueto narę – Silviją Jankūnaitę – daugelis pažinojo iš vieno populiariausių muzikinių projektų televizijos eteryje – „X faktorius“.
Sakoma, kad gyvenime bet koks atsitiktinumas neateina be priežasties. Kartą, Živilė, koncertuodama viename restoranų, susitiko su tuo metu ten dirbusia vadove Silvija: merginos išsyk rado bendrą kalbą: ir net tą patį vakarą uždainavo duetu.
Jis taip puikiai suskambėjo, kad merginos nusprendė susiburti į duetą, o šią idėją palaikė muzikos prodiuseris ir radijo laidų vedėjas Valdas Kabutavičius, kuris ir ėmėsi merginų grupės muzikinio kelio „tiesimo“ darbų, kurie klostosi itin sklandžiai: dueto muzikos lentynose – jau ne viena paruošta leidybai daina, o debiutui juodvi pasirinko lyrišką ir jautrią visiems įsimylėjusiems dainą „Apie tave“. Merginos sako, kad kūrybinio proceso metu nesutarimų nebūna: pasirodo, jos tokios panašios, it dvynės, tik štai vienas skirtumas vis tik yra: „Mes visiškai identiškos, tik mus skiria plaukų spalva“, – šypsosi ką tik gimusio dueto „Vėtros“ narės.
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„Silvija – blondinė, Živilė – brunetė. O šiaip tiek charakteriai, tiek požiūris į daugelį dalykų visiškai sutampa. Labai lengva būti komandoje kai viskas tarpusavyje dera be papildomų galvosūkių ir ginčų“, – įsitikinusios dueto narės. Na, o kai prie kūrybinio proceso prisideda ir Valdas: tuomet idėjos ir pasiūlymai tampa sprendimu, kuris, pirmiausia, turi patikti patiems kūrėjams ir tik tuomet nusprendžiama šiuo muzikiniu „kūdikiu“ pasidalinti su plačiąja auditorija.
Taip nutiko su debiutine dueto daina „Apie tave“, kuriai sukurtas ir vaizdo klipas: „Klipo filmavimas buvo toks vienas pirmųjų komandinių darbų. Jo kūrimui pasitelkėme išties nemažai profesionalų, išmanančių savo profesinę sritį.
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Viskas taip sklandžiai vyko, kad mes po filmavimo jautėmės puikiai: išgyvenome pačias geriausias emocijas“, – pasakoja merginos. Tiesa, vienas nesklandumas vis tik nutiko: pasirodo, merginos gyvenime… neavi aukštakulniais! O vaizdo klipe su jais teko susidraugauti: „Žiauriai skaudėjo kojas. Bet visų nuomonė buvo vieninga: aukštakulniai mums tinka! Todėl pažadame juos prisijaukinti ir koncertų metu dažniau rinktis juos“, – šypsosi merginos.
Na, o artimiausi dueto planai: atrasti savo klausytoją, išleisti ilgai brandintas dainas ir kartais… nustebinti, pvz., muzikinio stiliaus pokyčiais: „Debiutuojame su pop stiliaus muzika, bet, turint minty mūsų trijulės muzikines ambicijas, nežinia, iki kokio muzikinio stiliaus šis projektas nukeliaus“, – intriguoja naujai gimusio dueto „Vėtros“ narės.