Iš seniai girdėtos Monikos Linkytės – stulbinanti naujiena

„Po 2023 m. „Eurovizijos“ reikėjo tokio ilgo atokvėpio, išsigryninimo, supratimo – kaip, apie ką ir kodėl noriu kurti. Bet aš labai tikiu pauzėmis. Kaip muzikoje, taip ir gyvenime, pauzės yra esminė dainos ir kasdienybės eilutė“, – sako Monika Linkytė.
Per pastaruosius metus atlikėjos gyvenime įvyko ne vienas svarbus pokytis – gavusi JAV talento vizą ji pasirašė kontraktą su Los Andžele veikiančia vadybos agentūra „Nvak“. Atlikėja neslepia dėkingumo Majamyje dirbančiai lietuvei advokatei Giedrei Stasiūnaitei, padėjusiai įveikti talento vizos gavimo procesą.
Pasak Monikos, svarbiausias šio etapo atradimas – ne naujos galimybės, o žmonės.
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„Po pauzės į mano gyvenimą pradėjo ateiti daug gražių žmonių, su kuriais dabar dirbame, kuriame ir iš esmės tikime vieni kitais. Esu apsupta dėkingumo, pagarbos, pasitikėjimo ir profesionalumo – tiek su komanda Los Andžele, tiek su žmonėmis Lietuvoje. Labai tikiu, kad vienas lauke – ne karys.“
Būtent šis pasitikėjimas tapo pagrindu ir kuriant „Narcizus“. Dainos bendraautorius, muzikos prodiuseris Markas Bogdanovas pasakoja, kad pirmąją dainos versiją Monika į studiją atsinešė jau turėdama pagrindinę melodiją, akordus ir dalį teksto. Tą pačią dieną kūrinys įgavo galutinę formą, o vėliau buvo papildytas gitaromis, tapusiomis vienu ryškiausių dainos skambesio akcentų.
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Anot prodiuserio, kuriant „Narcizus“ buvo sąmoningai atsisakyta perdėto techninio sterilumo.
„Tai buvo puiki proga įprasminti muzikinį tyrumą – nesibaiminome techniškai „neišlaižyto“ skambesio ir stengėmės išlaikyti natūralumą. Man labai patinka charakteringai skambantys įrašai, todėl tikiu, kad ir ši daina turi savo garsinį įspaudą.“
Naują singlą lydi ir Los Andžele filmuotas vaizdo klipas, kurio idėja gimė kino prodiuserei ir povandeninio kino kūrėjai Veronikai Tamulionytei. Besiklausydama „Narcizų“ ji pradėjo matyti būsimo klipo vaizdinius – žmogų, bandantį pražysti ten, kur jam nelemta augti. Šią idėją ji pasiūlė Monikai, o netrukus prie projekto prisijungė Los Andžele kurianti režisierė Yani K. De Leon, padėjusi ją paversti sapnišku, simbolių kupinu pasakojimu.
Viena ryškiausių klipo metaforų tapo vanduo – tarsi apsivalymo, paleidimo ir virsmo erdvė. Tačiau vieni įspūdingiausių kadrų buvo filmuojami vos penkiolikos laipsnių temperatūros baseine.
„Kažkaip pataikėme ant tų retų šaltesnių dienų, kai net baseinai atšąla. Aš po dešimties minučių buvau tiek sušalusi, kad prireikė dviejų valandų atsigauti. O Veronika po vandeniu praleido mažiausiai pusantros valandos – iki šiol į ją žiūriu kaip į tikrą heroję“, – pasakoja Monika Linkytė.
Pasak atlikėjos, visas dainos ir vaizdo klipo kūrimo procesas labiausiai įsiminė dėl žmonių, kurie prie jo prisidėjo.
„Visi, kurie prisidėjo prie šio kūrinio, yra širdies žmonės. Labai ilgai ieškojau to jausmo, kai žmonės susirenka ne iš reikalo, o todėl, kad tiki tuo, ką daro. Man buvo tiesiog gera būti tame procese.“
Marko Bogdanovo teigimu, tarptautinė komanda „Narcizams“ suteikė platesnį kontekstą ir dar kartą parodė, kad Lietuvos autoriai turi ką pasiūlyti pasauliui.
„Narcizai“ tampa pirmuoju žingsniu į naują Monikos Linkytės albumą. Nors atlikėja kol kas vengia jį apibrėžti stilistiškai, viena aišku jau dabar – svarbiausia jai ne siekis atitikti lūkesčius, o kurti iš tikro ryšio su savimi ir žmonėmis.
„Manau, kad tai puikus albumo startas, kuris parodo kryptį, bet jį rašau su gausia žmonių komanda ir tame matau visą grožį. Nesinori jokių rėmų ar taisyklių – norisi pasiduoti kūrybiniam srautui.“
Monika LinkytėMuzikanaujiena
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