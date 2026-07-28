Penkiolika sėkmės metų: kodėl pramogų pasaulio atstovai Klaipėdoje jaučiasi kaip namuose?

Klaipėdos „Švyturio“ arena yra tapusi gerų emocijų epicentru, kuriame šurmulys verda ištisus metus: čia vyksta sporto, muzikos renginiai, parodos, mugės, konferencijos.
Jos valdytojų pastangų dėka į įvairaus spektro renginius atvykę ne tik Klaipėdos, bet ir visos Lietuvos bei užsienio šalių atstovai gali mėgautis komfortu, jaukia aplinka ir aukščiausio lygio renginių programa. Sėkmę liudija ir statistikos duomenys: per visą arenos gyvavimo laikotarpį įvairaus žanro renginiuose apsilankė kone trys milijonai lankytojų.
Klaipėdoje yra koncertavę žinomiausi Lietuvos atlikėjai, čia vyko ir didžiausių televizijos muzikinių šou filmavimai. Pramogų pasaulio atstovai arenos jubiliejaus proga sutiko pasidalinti savo prisiminimais, susijusiais su šia erdve bei, apskritai, unikalia uostamiesčio atmosfera.
G. Kvietkauskas – apie skaudžias pamokas, vaikų auklėjimą ir tai, ką draudžia žmona
Besišypsantis kolektyvas prisideda prie jaukios atmosferos kūrimo
Kūrybos namų „Elitaz“ įkūrėjas ir vyriausiasis prodiuseris Gediminas Jaunius teigė, jog su džiaugsmu kasmet jų komanda grįžta į Klaipėdą, nes čia – ne tik puiki publika, bet ir daug sentimentų ne vienam jų kolektyvo nariui, kurie čia užaugo ir mokėsi. „Šiemet jau antrus metus iš eilės atvyksime su „Vaikų mylimiausių“ apdovanojimais, kurie vyks spalio 24 d., na, o gruodžio 19 d. galingai uždarysime „Lietuvos Balso“ tryliktąjį sezoną su finaliniu šou“, – artimiausius filmavimus pristatė G. Jaunius.
Anot prodiuserio, Klaipėdos „Švyturio“ arena jau yra tapusi savotiška „Elitaz“ rezidencija pajūryje. „Kaskart čia sugrįžę jaučiamės jaukiai, it nuosavame vasarnamyje prie jūros, – nuotaikingai sako G. Jaunius. – Čia dirbanti komanda, man regis, yra labai didelė stiprybė. Nes arena – tai ne pastato sienos ir žiūrovų kėdės, tai pirmiausia – komanda, su kuria drauge įgyvendinome ne vieną projektą ir, regis, vieni kitus jau gerai pažįstame, kas tik greitina procesus ir juos supaprastina.“
Susiję straipsniai
Klaipėdiečiai – lengvai pasiduodantys renginio nuotaikai
Dainininkas Mantas Jankavičius, rengdamas savo areninį turą, paprastai muzikinę kelionę pradėdavo būtent „Švyturio“ arenoje. Tai, anot Manto, būdavę ypatingi, jaudinantys ir labiausiai įsimenantys pasirodymai, nes – premjeriniai. Be to, atlikėjas išskiria šią erdvę iš kitų Lietuvos arenų dėl jos jaukumo ir kompaktiškumo.
„Klaipėdos žmones prisimenu kaip labai šviesius, linksmus, lengvai pasiduodančius renginio nuotaikai – ar tai būtų miuziklas, ar kažkoks kitas šou. Ateina žinodami, ko laukti“, – apibūdinti
uostamiesčio auditoriją mėgina Mantas. Atlikėjas „Švyturio“ arenos kolektyvui norėtų palinkėti, kad čia organizuojami renginiai būtų tikras traukos centras, nuolatos stebinantis savo lankytojus kokybe ir profesionalumu.
Grupės „Žemaitukai“ nariai neslepia: koncertai Klaipėdos „Švyturio“ arenoje – vieni stipriausių ir įsimintiniausių visoje jų karjeroje. „Prisiminimai tik patys geriausi ir šilčiausi! Koncertavome čia ne kartą ir kiekvienas pasirodymas paliko gilų įspūdį“, – neslepia Ovidijus Petrauskas ir Linas Vaitkevičius bei priduria, kad šioje erdvėje – viskas aišku ir paprasta, o nuolat besišypsantis kolektyvas itin prisideda prie jaukios atmosferos kūrimo. Anot grupės narių, Klaipėdos publika išskirtinė, be to, uostamiestyje jie visuomet jaučiasi lyg būtų draugų būryje, kaip namuose. „Arenos komandai norėtume palinkėti dar daugybės gyvavimo metų, neišsemiamų kūrybinių idėjų ir kad kiekvieną renginį lydėtų prierašas: „Išparduota. Bilietų nebėra“, – sveikinimus siunčia grupė „Žemaitukai“.
Atlikėjos Adrinos pirmasis areninis koncertas įvyko būtent Klaipėdoje. Dainininkė sako, jog tai prisimins visą gyvenimą. „Čia žmonės labai atsipalaidavę, svetingi ir draugiški. O nepamirškim ir to, kad turime nuostabią gamtą, mūsų mylimą jūrą! Tad, kaip atlikėjui tai tobulas poilsis po koncerto: gali ramiai atsipalaiduoti ir atgauti jėgas“, – neabejoja Adrina.
Šventinė fotosesija – nekasdienė pramoga
Net ir daugelis žiniasklaidos, pramogų ar sporto pasaulio atstovų nustemba sužinoję, kad „Švyturio“ arenos administracijoje darbuojasi vos iki dešimties asmenų komanda, valdanti visą objektą. Juk paprastai per metus didžiausioje Vakarų Lietuvos erdvėje įvyksta apie šimtą muzikos, sporto, verslo, protokolinių renginių, o per visą arenos gyvavimo istoriją čia apsilankė kone trys milijonai lankytojų! „Švyturio“ arenos komanda jau įpratusi prie klausimų, kaip jie viską suspėja? Pasirodo, didelio masto renginio dieną, net ir administracijos darbuotojai numina po 15 000 žingsnių ir dar didesnius atstumus – tai jau yra tapę įprasta darbotvarke.
Kolektyvas vieningai sutaria, kad jų kasdienėje veikloje netrūksta iššūkių, tačiau toks darbas apdovanoja ir dideliu kiekiu gerų emocijų, ypač, kai matai, jog sėkmingai praėjo didelis renginys, kuriam pasiruošti reikėjo kruopščiai sustygiuoto komandinio darbo, greitos reakcijos, įžvalgų, o, neretai, ir – tiesiog sėkmės.
Įmonės jubiliejaus išvakarėse kolektyvas nusprendė įsiamžinti šventinėje fotosesijoje ir vieną popietę tiesiog patys pabūti žvaigždžių kailyje. Darbas su fotografe Neringa Urboniene ir stiliste Lina Girdvainiene komandai tapo išskirtine pramoga.
Jungia meilė renginiams ir intensyviam veiksmui
Įmonė pasižymi ypač maža darbuotojų kaita, pasak jos vadovės Aidos Aleksandrovienės, jei žmogus areną pamilsta, čia lieka ilgam. „Klaipėdos „Švyturio“ arenoje dirba žmonės su polėkiu, kartais neskaičiuojantys darbo valandų ir mėgstantys itin dinamišką veiklą. Neretai sakome, kad mus jungia meilė renginiams ir intensyviam veiksmui, o dirbame tada, kai kiti švenčia ir pramogauja“, – šypsosi A. Aleksandrovienė, arenai vadovaujanti jau keturiolika metų.
Vadovei antrina jos pavaduotojas Remigijus Ambrulaitis, įmonėje dirbantis nuo pat pirmos arenos gyvavimo dienos, ir tikrai žinantis daugiausiai istorijų, susijusių su šia erdve, joje pasirodžiusiais atlikėjais. Kaip sako Remigijus, renginių srityje reikia į priekį numatyti net menkiausias detales, tačiau visuomet būti pasiruošus netikėtumams, juk gali bet kas įvykti.
Bene ilgiausio pasiruošimo reikalauja ledo ritulio, ledo šou renginiai. „Tačiau dar didesni iššūkiai prasideda tuomet, kai per parą laiko ledo turi nelikti, o jo vietoje atsirasti scena ar netgi išklotas jautrus drėgmei krepšinio parketas. „Tokių iššūkių mūsų darbe tikrai pasitaiko, ir džiaugiamės, kad juos galime drauge įveikti“, – neabejoja R. Ambrulaitis. Jam yra tekę spręsti ir tokias situacijas, kaip bandymas kuo greičiau į Klaipėdą pargabenti užsienio orkestro narius, kurie buvo įstrigę Latvijoje netikėtai sugedus autobusui.
Išlieka svarbiausiu Vakarų Lietuvos kultūros ir sporto centru
Įdomu tai, kad arena duris atvėrė likus mažiau nei mėnesiui iki 2011 metų Europos krepšinio čempionato. Per visus veiklos metus arenos valdytojams tai buvo tapę vienu didžiausių iššūkių – organizuoti ir priimti tokio lygio sporto renginį vos tik atsidarius.
„Švyturio“ arena vienareikšmiškai išlieka svarbiausiu Vakarų Lietuvos kultūros ir sporto centru, kuriame per 15 metų įvyko šimtai tarptautinių ir vietinių renginių – nuo Europos krepšinio čempionato iki pasaulinio lygio žvaigždžių koncertų. Šįmet arenoje, kaip planuojama, vyks tokie renginiai, kaip automobilių paroda „Febi Auto Show 2026“, legendinio Chris Norman su grupe koncertas, paroda „Statyba ir architektūra“, didžiausia Vakarų Lietuvos karjeros diena „Įdarbink ateitį 2026“, atlikėjo Gabrieliaus Vagelio kalėdinis pasirodymas, įspūdingas šou „Ledo melodijos“, „Neptūno“ ir Lietuvos krepšinio rinktinės rungtynės ir kt., o taip pat čia bus filmuojami muzikinio televizijos projekto „Lietuvos balsas“ finalas, kuris bus transliuojamas tiesiogiai. 2027 m. arenoje vyks Europos moterų krepšinio čempionatas.
švyturio arenaKlaipėdakoncertai
Rodyti daugiau žymių