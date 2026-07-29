„Gogol Bordello“ Europos gastroles pradeda Lietuvoje: Vilnius nusidažys purpurine spalva

Ši unikali paramos kampanija, suvienijusi daugiau nei 15 kūrybiškų sostinės kultūros erdvių ir vykstanti su šūkiu „Muzika mus suvedė. Solidarumas vienija“, kviečia vilniečius bei miesto svečius paremti Ukrainą ir atsiimti išskirtinį, riboto tiražo „Gogol Bordero“ respublikos ženklelį.
„Matuojuosi savo darbinį trijų dalių kostiumą, nes Europos gastrolės Baltijos šalyse startuos jau labai greitai! Susitikime liepos 30 d. „Vasaros terasoje“ Vilniuje, Lietuvoje, liepos 31 d. „Summer Sound“ festivalyje Liepojoje, Latvijoje, ir rugpjūčio 1 d. „Helitehas“ klube Taline, Estijoje! Pradėkime su griausmu!“ – nuotaikingu vaizdo įrašu su „Gogol Bordello“ gerbėjais socialiniuose tinkluose pasidalijo grupės lyderis Eugene’as Hützas.
Gastroles Europoje „Gogol Bordello“ pradės jau šį ketvirtadienį Lietuvoje – liepos 30 d. gros „Vasaros terasoje“ Vilniuje. Po viešnagės mūsų šalyje muzikantai keliaus pas braliukus latvius, kur liepos 31 d. pasirodys festivalyje „Summer Sound“ Liepojoje. Rugpjūčio 1 d. „Gogol Bordello“ koncertuos Estijoje, „Helitehas“ klube Taline.
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Visą vasarą Senajame žemyne praleisiantys „Gogol Bordello“ muzikantai vėliau lankysis Belgijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Slovėnijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose ir Turkijoje – iš viso šių gastrolių metu grupė surengs beveik 30 koncertų. Rudenį „Gogol Bordello“ sugrįš į JAV ir pratęs koncertų turą Šiaurės Amerikoje.
Gastrolių koncertuose „Gogol Bordello“ ne tik atliks didžiausius savo hitus „Wonderlust King“, „Start Wearing Purple“, „Pala Tute“, „My Companjera“, bet ir pristatys naujausią savo kūrybą – albumą „We Mean It, Man!“. Prie naujausių grupės dainų skambesio prisidėjo legendinis muzikos prodiuseris Nickas Launay – muzikos industrijos grandas, anksčiau bendradarbiavęs su Nicku Cave'u & „The Bad Seeds“, „Yeah Yeah Yeahs“, „Amyl & The Sniffers“, „Idles“ bei „Gang of Four“. Naujausio grupės albumo „We Mean It, Man!“ vinilinę plokštelę galima įsigyti interneto parduotuvėje „Buymusic.lt“.
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