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Po atšaukto Pitbull koncerto Latvijoje – svarbi žinia dėl šou Kaune

2026 m. liepos 29 d. 12:18
Lrytas.lt
Liepos 31 dieną Lietuvoje grandiozinį koncertą surengti besiruošianti pasaulinė muzikos žvaigždė Pitbull Latvijai atnešė liūdną žinią. Paskelbta, kad atlikėjo koncertas dėl techninių kliūčių neįvyks. Netikėta žinia sukėlė nerimą ir kai kuriems lietuviams, nusipirkusiems bilietus į jau penktadienį įvyksiantį šou. Dėl šios priežasties organizatoriai pranešė svarbią žinią.
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Dalis gerbėjų klaidingai suprato žinią apie atšauktą koncertą Latvijoje – kai kurie ėmė nerimauti, kad koncertas neįvyks Lietuvoje.
Dėl šios priežasties portalas Lrytas kreipėsi į organizatorius, kurie patikslino situaciją.
Organizatoriai pabrėžė, kad koncertas Kaune įvyks, o pasiruošimas vyksta pagal planą.

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„Apmaudu dėl žinios apie atšauktą Pitbull koncertą Latvijoje, tačiau galime užtikrinti, kad pasiruošimas koncertui Kaune vyksta pagal planą.
Dariaus ir Girėno stadione naudojamos kitokios scenos konstrukcijos, kurios atitinka visus aukščiausius saugumo ir techninius standartus. Šiuo metu nėra jokių aplinkybių, kurios leistų manyti, kad koncertas Kaune negalėtų įvykti kaip suplanuota.
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Tikimės, kad tie Pitbull gerbėjai iš Latvijos, kuriems nepavyks išvysti atlikėjo savo šalyje, dar spės susiorganizuoti kelionę į Kauną ir kartu su gerbėjais Lietuvoje sudalyvauti šiame išskirtiniame renginyje“, – portalui Lrytas aiškino ryšiams su žiniasklaida atstovas Paulius Butėnas.
Primename, kad koncertas Latvijoje turėjo įvykti trečiadienį – liepos 29-ąją – po atviru dangumi.
Apie tai, kad koncertas neįvyks, organizatoriai paskelbė antradienio vakarą – jie nurodė, kad nebeliko „pakankamai laiko saugiai ir laikantis reikalingų techninių standartų išspręsti technines problemas.“
Pitbullio koncertas Lietuvoje penktadienį vyks Kaune, Dariaus ir Girėno stadione, o lapkritį – ir Kauno „Žalgirio“ arenoje.
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