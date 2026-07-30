„Silvester Belt pristato kūrinio „Berželio Sula“ vaizdo klipą

Albumas „Sprigtas“ tapo vienu asmeniškiausių atlikėjo darbų. Jame persipina nostalgija, svajonių pasaulis ir kasdienybės tikrovė, o kiekvienas kūrinys atveria skirtingą autoriaus vidinio pasaulio pusę. Pasak Silvester Belt, atvirumas kūryboje jam jau seniai tapo natūralia būsena.
„Kadangi nuo pat pirmos savo parašytos dainos tekstuose aprašau savo patirtis ir išgyvenimus, man tapo norma būti atviram. Galbūt dėl to ir žavi būtent tokia kūrybos forma, nes galima apsinuoginti, prisidengiant po kūrėjo skydu“, – sako atlikėjas.
Naujuoju albumo singlu pasirinkta „Berželio sula“ – kūrinys, simbolizuojantis atgimimą ir gyvybės paieškas. Būtent ši daina, pasak atlikėjo, geriausiai atspindi dabartinį jo kūrybos etapą.
„Berželio sula“ reprezentuoja atgimimą, metaforinį gyvybės eliksyrą išsausėjusiame pasaulyje. Tai viena aktualiausių temų man, kaip linkusiam užsisukti į judėjimą ir gyvybę stabdančias būsenas. Pats dainos skambesys yra aktyvus, todėl norėjosi suspėti vizualą pristatyti dar vasarą. Turėjau privilegiją aplankyti nuostabaus grožio Italijos Apulijos apylinkes, kur pavyko nufilmuoti ir šį klipą“, – pasakoja Silvester Belt.
Vaizdo klipas buvo filmuojamas Italijoje, kur atlikėjas tuo metu dirbo ir prie kito projekto. Dėl įtempto grafiko filmavimus teko derinti naktimis, o pati kelionė virto tikru nuotykiu.
„Italijoje dirbome ir prie kito projekto, todėl buvo sudėtinga suderinti filmavimus. Galiausiai buvome prispausti paaukoti miegą ir filmavome naktį, paryčiais. Teko kopti į kalną, netyčia įsibrauti į privačią teritoriją ir sutikome gyvačių, tai galėčiau pasakyti – daugoka įspūdžių vienam filmavimui. Lokacijos turi daug mistikos. Vien iš dainos pavadinimo buvo aišku, kad turime filmuoti gamtoje, kuri vietomis labai primena ir mūsų lietuvišką gamtą, todėl džiaugiuosi, kad pavyko išlaikyti tą artimą jausmą. Pati vizualo idėja buvo minimalistinė – ten matome tarsi du veikėjus, kurie reprezentuoja skirtingas pasakotojo dalis. Vienas nori pamatyti, kaip ateityje atrodys jo gyvenimas, vis ieško, stengiasi pasivyti, pasiekti, pamiršdamas, kad atsakymai yra jo paties viduje“, – pasakoja atlikėjas.
Minimalistinis vaizdo klipas papildo dainos žinutę – nuolatinis skubėjimas ieškoti atsakymų išorėje dažnai neleidžia pastebėti, kad svarbiausi jų slypi mumyse. Kaip ir visas albumas „Sprigtas“, „Berželio sula“ kviečia ne bėgti nuo realybės, o priimti ją kartu su visais jos prieštaravimais ir atrasti savyje jėgų judėti pirmyn.
„Berželio Sula“ vaizdo klipą jau galima pamatyti „YouTube“ platformoje.