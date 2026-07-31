Grupės „Gogol Bordello“ turo startas – griausmingas: į koncertą Vilniuje buvo išpirkti visi bilietai

Hito „Start Wearing Purple“ autoriai džiaugėsi, kad Lietuvos sostinė yra laikinai paskelbta alternatyviosios kultūros pankiškąja „Gogol Bordero“ respublika.
Grupės šou, į kurį buvo išpirkti visi bilietai, nepaliko abejingų – gausiai susirinkusi publika kartu su „Gogol Bordello“ dainavo ir šoko visą dvi valandas trukusį koncertą.
Didžiausi hitai ir naujos dainos
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Savo pasirodymą „Gogol Bordello“ pradėjo kūriniu „Ignition“ iš šiemet išleisto naujo albumo „We Mean It, Man!“. Lengvai įsižiebusią šėlti publiką muzikantai netrukus nudžiugino dviem savo hitais „I Would Never Wanna Be Young Again“ ir „Not A Crime“.
2 val. trukmės šou nepaliko abejingų – gerbėjai išgirdo visas populiariausias „Gogol Bordello“ dainas: „Wonderlust King“, „Start Wearing Purple“, „Pala Tute“, „My Companjera“ ir daugelį kitų. Koncerto metu publika ir muzikantai ne vieną kartą garsiai skandavo „Slava Ukraini! Herojam Slava!“.
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Koncertą stebėjo žinomi svečiai
Sausakimšoje Vilniaus „Vasaros terasoje“ susirinkusi publika labai šiltai priėmė garsiąją Niujorko grupę. Bisui iškviesti „Gogol Bordello“ muzikantai prieš atsisveikindami iki kitų koncertų atliko dar tris dainas: „Solidarity“, „Alcohol“ ir „Indestructable“.
Koncerto svečių gretose netrūko ir žinomų veidų – šou mėgavosi „Antikvarinių Kašpirovskio dantų“ muzikantai, legendinės roko grupės „Antis“ lyderis Algirdas Kaušpėdas, grupės „Poliarizuoti stiklai“ frontmenas Šarūnas Mačiulis, grupės „Siela“ įkūrėjas bei lyderis Aurelijus Sirgedas ir dainininkė Alina Orlova.
Grupės lyderis – didelis M. K. Čiurlionio gerbėjas
„Gogol Bordello“ lyderis Eugene'as Hützas yra puikiai susipažinęs su M. K. Čiurlionio kūryba ir vadina save dideliu jo gerbėju. Apie meilę iškiliausiam Lietuvos kompozitoriui ir dailininkui muzikantas prasitarė koncerto metu, papasakojęs publikai, kad labai nustebo, kai jo lėktuvas nusileido M. K. Čiurlionio vardo Vilniaus oro uoste.
Gausus „Gogol Bordello“ gerbėjų būrys mūsų šalyje ne tik labai laukė šio koncerto, į kurį išpirko visus bilietus, bet ir paruošė grupei išskirtinių dovanų. Menininkas Martynas Ivinskas „Gogol Bordello“ muzikantams padovanojo savo meno kūrinius.
Asmeniškai prisidėjo prie paramos Ukrainai akcijos
Grupės „Gogol Bordello“ pagrindinis smuikininkas Sergejus Riabcevas į Vilnių atvyko iki koncerto likus kelioms dienoms. Muzikantas lankė čia gyvenančius savo gimines ir draugus, taip pat prisidėjo prie paramos Ukrainai akcijos „Gogol Bordero“. Charizmatiškasis muzikantas asmeniškai pabuvojo net keliose „Gogol Bordero“ respublikos ambasadose ir parėmė Ukrainą.
Beje, „Gogol Bordero“ akcija tęsiasi, todėl vilniečiai bei miesto svečiai ir toliau kviečiami prie jos prisijungti, kol bus išdalyti visi specialiai šiai unikaliai paramos Ukrainai kampanijai pagaminti ženkleliai.
Tęsia gastroles Baltijos šalyse
Vilniuje gastroles po Europą griausmingai pradėję „Gogol Bordello“ po viešnagės Lietuvoje iškeliavo į Latviją, kur penktadienį (liepos 31 d.) pasirodys Liepojoje vyksiančiame festivalyje „Summer Sound“.
Beje, šį vakarą jame koncertuos ir viena populiariausių mūsų šalies grupių „Biplan“, neseniai pažymėjusi savo 30 metų jubiliejų. Jau kitą dieną, rugpjūčio 1-ąją, „Gogol Bordello“ savo turą pratęs Estijoje – jie surengs pasirodymą Talino klube „Helitehas“.
Visą vasarą Senajame žemyne praleisiantys „Gogol Bordello“ muzikantai vėliau lankysis Belgijoje, Vokietijoje, Prancūzijoje, Italijoje, Slovėnijoje, Čekijoje, Lenkijoje, Jungtinėje Karalystėje, Nyderlanduose ir Turkijoje – iš viso šių gastrolių metu grupė surengs beveik 30 koncertų. Rudenį „Gogol Bordello“ sugrįš į JAV ir pratęs koncertų turą Šiaurės Amerikoje. Naujausią „Gogol Bordello“ albumą „We Mean It, Man!“ galima rasti interneto parduotuvėje „Buymusic.lt“.
„Gogol Bordello“ koncertą Vilniuje surengusi muzikos agentūra „M.P.3“ netrukus pakvies į kitus koncertus: rugpjūčio 12 d. Šventojoje ir rugpjūčio 13 d. Palangoje vyksiančius grupės „Antikvariniai Kašpirovskio dantys“ pasirodymus, rugpjūčio 20 d. Palangoje ir rugpjūčio 26 d. Vilniuje rengiamus „Lemon Joy“ koncertus bei spalio 15 d. Vilniuje vyksiantį žymios Vokietijos grupės „Camouflage“ koncertą.