Pasaulinė žvaigždė Pitbull – jau Lietuvoje: pamatykite akimirkas iš oro uosto

Į Kauną atlikėjas atvyko per VIP terminalą ir iš oro uosto išvyko per VIP išvažiavimą.
Primename, kad pasaulinė superžvaigždė „Pitbull“, dar žinomas kaip „Mr. Worldwide“, Lietuvoje koncertuos pirmą kartą.
Į Kauną atlikėjas atvyko ne vienas – scenoje taip pat pasirodys legendinis reperis Lil Jon.
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Neseniai prasidėjęs „Pitbull“ koncertinis turas socialiniuose tinkluose ir arenose jau dabar kuria tikrų tikriausią fenomeną.
Tūkstančiai gerbėjų į koncertus atvyksta pasipuošę legendiniu atlikėjo įvaizdžiu – plikėmis, juodais kostiumais ir tamsiais akiniais. Ši tendencija jau dabar tapo neatsiejama „Pitbull“ koncertų dalimi ir sulaukė didžiulio dėmesio visame pasaulyje.
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Tikimasi, kad ir Kauno Dariaus ir Girėno stadione bus galima išvysti įspūdingą vaizdą, kai tūkstančiai gerbėjų vieningai įsikūnys į „Mr. Worldwide“ personažą.
„Pitbull“ – tikras tarptautinės muzikos fenomenas. Gimęs Majamyje, Armando Christian Pérez per daugiau nei du dešimtmečius tapo vienu įtakingiausių pop, hiphopo ir latino muzikos vardų pasaulyje. Jo hitai ne kartą pasiekė aukščiausias „Billboard Hot 100“ pozicijas, o jo kūryba surinko milijardus perklausų įvairiose platformose.
Per savo karjerą atlikėjas išleido 11 studijinių albumų, pardavė daugiau nei 25 mln. albumų ir per 100 mln. singlų kopijų. Vien „YouTube“ jo vaizdo klipai peržiūrėti daugiau nei 15 mlrd. kartų.