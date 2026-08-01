Pitbull koncerto aistros nerimsta: „Atsakomybę turi prisiimti ir žiūrovai“

Dar koncerto metu S. Malinauskas socialiniame tinkle stebėjosi prie stadiono susidariusia situacija. „Teko būti keliuose dideliuose koncertuose Kauno stadione. Niekada nesusidūriau su tokiu prastu organizavimu. Atvykome prieš valandą, likus 10 minučių iki pradžios eilė vos vos pajudėjo. Karšta, žmonės švilpia, srautai nevaldomi“, – rašė jis.
Pasibaigus renginiui tinklaraštininkas įrašą papildė, vardindamas konkrečias problemas: eilėje prie įėjimo teko stovėti pusantros valandos, įleidimo postų buvę per mažai, o jų apkrova – nesubalansuota. „Atlikėjas ir šou puikūs, organizavimas šį kartą itin prastas. Koncerto metu baigėsi vanduo – tiekėjas nepasirūpino, kad tokiu oru jo pakaktų. Daug žmonių alpo.
Trumpai tariant, „Mersą“ pardavinėjo „perekupas“ purvinu treningu. Ar dėl to „Mersas“ blogesnis? Ne. Bet įspūdis tikrai blogesnis. Ir sakantiems – reikia džiaugtis, kad atvažiavo. Džiaugiuosi“, – rašė S. Malinauskas.
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Renginių organizatorius: protingai planuojantys atvyksta anksčiau
Bene daugiausiai diskusijų sukėlė ilgametę renginių organizavimo patirtį turinčio muzikos apdovanojimų M.A.M.A. asociacijos pirmininko, koncertų organizatoriaus ir atlikėjų vadybininko Martyno Tylos komentaras – jo vertinimu, dalį atsakomybės turėtų prisiimti ir patys žiūrovai.
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„Protingai planuojantys žmonės į didelius koncertus atvyksta bent dviem valandomis anksčiau. Kas supranta stadionų logistiką ir žmonių srautų reguliavimą, puikiai suvokia, kad dešimtys tūkstančių žiūrovų per vieną valandą pro visus įėjimus tiesiog nepateks. Reikia pripažinti ir tai, kad Lietuvos publika vis dar įpratusi į koncertus atvykti paskutinę minutę, o vėliau piktintis eilėmis ir spūstimis“, – rašė M. Tyla, pridūręs, kad pats viską susiplanavo laiku ir jokių problemų nepatyrė.
Vis dėlto toks argumentas įtikino ne visus. Pats S. Malinauskas atkirto, kad išparduotų koncertų Kauno stadione būta ir anksčiau, tačiau tokio chaoso – dar ne.
„Vandenį irgi reikia pasiimti, nes organizatoriams jis baigsis? Tiesa, neleis įsinešti. Šis koncertas parodė, kad organizatorių godumas kur kas didesnis už minimalų rūpestį publika“, – oponentui atsakė tinklaraštininkas.
Oponavo ir kiti sekėjai, dalindamiesi patirtimis iš užsienio arenų. Vienas jų pasakojo gegužę buvęs „Metallica“ koncerte Berlyno olimpiniame stadione.
„Beveik 95 tūkst. žmonių, prie įėjimo užtrukome iki 10 minučių, po koncerto išeinant eilių nebuvo išvis. Organizacija – svarbus dalykas“, – rašė vyras.
Kita komentatorė prisiminė prieš savaitę lankiusis sausakimšame Milano „San Siro“ stadione.
„Organizacija daugiau nei superinė, reguliuojami srautai. Galėjai atvykti ir prieš 45 minutes – jokių problemų nei įeinant, nei išeinant“, – dalijosi ji.
Sekėjai dalijosi ir savo patirtimis
Nemažai komentatorių patvirtino tinklaraštininko aprašytas problemas. Viena moteris rašė eilėje stovėjusi virš valandos, o įėjus dar teko grūstis į vidų. Kitas vyras teigė, kad dukra iš koncerto jam rašė tą patį: žmonės alpsta, vandens niekur nėra – tik alkoholis ir energiniai gėrimai.
Dešimtmetį koncertinės patirties turintis sekėjas atkreipė dėmesį ir į nesuprantamą patikrą.
„Į renginį apsauginiai neįleido nei su vėduokle, nors buvo didžiulis karštis, nei su mažu telefono pakrovėju. Tuo pačiu metu kiti žmonės ramiai įsinešė elektronines cigaretes. Visiškai nesuprantama, pagal kokias taisykles buvo tikrinami lankytojai“, – stebėjosi jis, pridūręs matęs, kaip paramedikai gaivino vaikiną.
Dar viena pora skundėsi, kad įsigijus bilietus į fanų zoną trumpam iš jos išėjus atgal nebebuvo įleidžiami – apsauga paaiškino, kad zonoje nebeliko vietos.
„Tai leidžia manyti, kad šį kartą fanų zonoje galėjo būti parduota daugiau bilietų, nei ji realiai galėjo talpinti“, – svarstė komentatorė, pridūrusi, kad maždaug koncerto viduryje nė viename bare nebeliko paprasto vandens.
Vis dėlto dalis sekėjų jokių nesklandumų nepastebėjo – vieni tikino į stadioną patekę per 5–10 minučių, kiti patarė paprasčiausiai atvykti anksčiau.
„Įėjome 17 valandą kuo puikiausiai, be eilės. Kitą kartą važiuokite anksčiau ir nebus pykčių“, – rašė viena komentatorė.
Šventė nesibaigė ir naktį
Koncertui pasibaigus linksmybės nenutilo iki paryčių. Portalo „Kas vyksta Kaune“ komanda naktį iš penktadienio į šeštadienį, tarp pirmos ir antros valandos, fiksavo, kaip šventė iš stadiono persikėlė į Laisvės alėją – daugelis kavinių ir naktį buvo pilnos pasibaigusio koncerto dalyvių. Nors rimties laikas buvo jau seniai prasidėjęs, kauniečiai ir miesto svečiai buvo nusiteikę švęsti iki paryčių.
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